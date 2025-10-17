Bravo presentó a estudiantes de la Tecnicatura en Turismo el proyecto de Turismo Social en la Reserva Chaviyú

Durante el encuentro, el jefe comunal presentó a los estudiantes el Proyecto de Turismo Social, una iniciativa que se desarrollará en la Reserva Chaviyú, con el propósito de generar espacios de recreación y aprendizaje vinculados al turismo sustentable y comunitario.

“Estamos en la Escuela Nº 68, en la Tecnicatura de Turismo que se lleva adelante aquí. Hemos hecho una visita principalmente para proponerle a los nuevos egresados el proyecto de Turismo Social que queremos emprender y llevar adelante en la Reserva de Chaviyú”, expresó Bravo.

El mandatario destacó la importancia de contar con los primeros profesionales formados en la ciudad en esta área:

“Estamos muy contentos y orgullosos de que ya vamos a tener los primeros egresados de esta carrera que hemos gestionado con mucho esfuerzo para traerla a Federación. Es una satisfacción enorme ver que hoy es una realidad”, sostuvo.

Finalmente, Bravo felicitó a los alumnos y docentes por el compromiso demostrado:

“Queríamos saludarlos, felicitarlos y desearles que este sea uno de los primeros pasos hacia un futuro lleno de oportunidades. Desde el municipio vamos a seguir acompañando cada iniciativa que contribuya al desarrollo turístico y educativo de nuestra comunidad”.

Con información de prensa municipal

Redacción 7Paginas