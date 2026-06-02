Bravo propuso a la Dra. Yamila Hasse como nueva secretaria del Juzgado de Faltas

El Poder Ejecutivo de la ciudad de Federación busca resolver con celeridad y transparencia la vacancia surgida en un área clave para el ordenamiento técnico y legal del municipio. En las últimas horas, el presidente municipal Ricardo Bravo elevó formalmente al Honorable Concejo Deliberante (HCD) el proyecto de ordenanza que propone la designación de la abogada Yamila Geraldine Hasse para ocupar el cargo de Secretaria del Juzgado Municipal de Faltas.

La iniciativa del intendente responde de manera directa a la renuncia presentada por Nelson Zampedri, el funcionario que venía desempeñándose oportunamente en esa función. Ante la acefalía administrativa de la secretaría, el Departamento Ejecutivo decidió dar continuidad institucional al proceso licitatorio y de selección, respetando a rajatabla el orden de mérito que fuera evaluado y aprobado previamente por el cuerpo legislativo.

Respeto al mérito y la transparencia

La Dra. Yamila Hasse no es una elección azarosa, sino el resultado de los mecanismos de transparencia pública vigentes. La profesional integró la terna final surgida del riguroso concurso de antecedentes y oposición convocado en el año 2025, diseñado específicamente para cubrir de forma idónea las vacantes de Juez y Secretario del Juzgado de Faltas local.

Durante dicho proceso evaluatorio, Hasse obtuvo un destacado puntaje final de 40,28 puntos, acreditando con solidez la totalidad de los requisitos técnicos, académicos y legales exigidos por la normativa municipal para asumir la alta responsabilidad.

Garantía en el servicio de justicia comunitaria

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal fundamentaron ante 7Paginas que la propuesta busca, de manera prioritaria, garantizar la continuidad y el normal funcionamiento del servicio de justicia de faltas en Federación, evitando dilaciones burocráticas que afecten los expedientes en curso. Al mismo tiempo, la decisión de Bravo convalida el valor de la transparencia, premiando el esfuerzo de los profesionales que se sometieron a las evaluaciones institucionales oportunamente.

“Es una función clave para el andamiaje del municipio. Cubrir esta vacante con profesionales idóneos que ya han demostrado su capacidad en concurso nos permite fortalecer el desempeño del Juzgado de Faltas”, señalaron fuentes ligadas al Ejecutivo.

Con la elevación formal de la iniciativa por parte del intendente Ricardo Bravo, la definición se traslada ahora al plano legislativo. Será el Honorable Concejo Deliberante el órgano encargado de analizar el pliego, debatir la propuesta en comisiones y definir la aprobación final del proyecto de ordenanza para poner en funciones a la nueva secretaria.