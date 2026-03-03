7PAGINAS

Lunes 2 de marzo de 2026
Bravo recorrió el Parque Acuático y proyecta nuevos trabajos de cara a los fines de semana largos

El presidente municipal de la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, recorrió en la mañana de este lunes las instalaciones del Parque Acuático junto al secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, con el objetivo de realizar un relevamiento general y proyectar nuevas tareas en el predio.
Según se informó a 7Paginas, la visita tuvo como finalidad planificar trabajos de mantenimiento y acondicionamiento aprovechando los días previos a los próximos fines de semana largos de marzo y abril, períodos en los que se espera una importante afluencia de visitantes.

Cierre temporal por mantenimiento

Desde la Administración del Parque se comunicó que, debido a la intensa utilización durante la temporada de verano, se llevarán adelante tareas de mantenimiento integral y desinfección entre el lunes 2 de marzo y el jueves 19 de marzo de 2026. Durante ese período, el Parque Acuático permanecerá cerrado al público.

Las labores apuntan a garantizar el óptimo estado de las instalaciones, preservar la calidad de los servicios y brindar mayores condiciones de seguridad y confort a los turistas y vecinos que eligen el complejo.