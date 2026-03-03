Bravo recorrió el Parque Acuático y proyecta nuevos trabajos de cara a los fines de semana largos

Según se informó a 7Paginas, la visita tuvo como finalidad planificar trabajos de mantenimiento y acondicionamiento aprovechando los días previos a los próximos fines de semana largos de marzo y abril, períodos en los que se espera una importante afluencia de visitantes.

Cierre temporal por mantenimiento

Desde la Administración del Parque se comunicó que, debido a la intensa utilización durante la temporada de verano, se llevarán adelante tareas de mantenimiento integral y desinfección entre el lunes 2 de marzo y el jueves 19 de marzo de 2026. Durante ese período, el Parque Acuático permanecerá cerrado al público.

Las labores apuntan a garantizar el óptimo estado de las instalaciones, preservar la calidad de los servicios y brindar mayores condiciones de seguridad y confort a los turistas y vecinos que eligen el complejo.