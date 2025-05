Bravo respondió a las críticas por la designación del juez de Faltas: “Si tienen dudas, que vayan a la Justicia”

En una entrevista brindada a FM Omega, Bravo respondió con firmeza a las acusaciones que señalaban una presunta designación “a dedo” para beneficiar a un familiar de algún político local. “Para nosotros era más fácil elegirlo a dedo y no lo hicimos. Al contrario, dimos instrucciones al Concejo Deliberante para crear el mecanismo de elección”, afirmó el mandatario.

El jefe comunal explicó que la selección estará a cargo de una comisión conformada por profesionales del derecho, y detalló su integración: “Habrá un representante de la Facultad de Humanidades de la UADER, que es abogada; representantes de ambos bloques de concejales; un representante de la justicia de faltas de Entre Ríos, que también es abogado; y un delegado del Ejecutivo Municipal”.

En ese marco, Bravo recalcó: “Son todos profesionales en la materia y confiamos en que van a realizar bien su trabajo para designar al mejor candidato”. Asimismo, remarcó que las opiniones o sospechas expresadas públicamente “no nos preocupan”, y añadió: “Si tienen alguna duda, que vayan a la Justicia. Nosotros tenemos la tranquilidad de que todo se hizo con la mayor transparencia posible”.

Inscripción y puesta en marcha

El intendente confirmó que el lunes 5 de mayo se abrirá la inscripción para los postulantes, y se extenderá hasta el 15 de ese mes. “Al que esté mejor preparado, seguramente le va a tocar trabajar en el Juzgado de Faltas”, dijo.

En cuanto a la puesta en funcionamiento del organismo, Bravo estimó que podría estar operativo a partir de junio, y sostuvo que se trata de una necesidad urgente para la ciudad. “Federación no puede seguir sin juzgado de faltas. Es fundamental para regular cuestiones de tránsito, civiles y muchas otras”, afirmó.

También recordó que la ordenanza de creación del juzgado fue sancionada en 2004, pero desde entonces no se avanzó en su implementación. “No puede ser que hace 20 años estemos dando vueltas. Hay localidades mucho más chicas que ya tienen su juzgado, como Los Charrúas, y funcionan muy bien”, remarcó.

Finalmente, Bravo insistió en que no hay “nada que esconder” y reafirmó su compromiso con la transparencia: “Yo estoy muy tranquilo. No va a haber una designación a dedo, porque no lo vamos a elegir nosotros. Lo van a elegir profesionales del derecho”.

