Bravo reunió a su gabinete y destacó el pago de la deuda heredada en dólares como uno de los logros de la gestión

Uno de los aspectos centrales del encuentro fue el balance de la situación financiera del municipio, donde se destacó el cumplimiento de las obligaciones económicas asumidas por la administración, entre ellas el pago de la deuda heredada en dólares y la cancelación de un juicio correspondiente a la gestión anterior.

Durante la reunión, el Ejecutivo municipal realizó una evaluación de los primeros meses de 2026 y puso de relieve una administración que calificó como ordenada y responsable de los recursos públicos.

Según se informó a 7Paginas, esa política permitió afrontar en tiempo y forma el pago de salarios, proveedores y compromisos financieros, sin afectar el desarrollo de obras públicas, la prestación de servicios municipales ni la incorporación de nuevos equipamientos para la ciudad.

Prioridades para lo que resta del año

En el encuentro también se definieron los principales ejes de trabajo para los próximos meses, entre los que se encuentran profundizar las obras actualmente en ejecución, fortalecer los servicios municipales, continuar impulsando el desarrollo turístico y mantener una administración eficiente de los recursos públicos.

Desde el gobierno local remarcaron que el objetivo es sostener una gestión cercana a los vecinos, con planificación y seguimiento permanente de cada una de las áreas municipales.

Reuniones de seguimiento

Estas reuniones de gabinete forman parte de la metodología de trabajo implementada por la gestión de Ricardo Bravo para monitorear el avance de los distintos programas y proyectos, coordinar acciones entre las áreas y definir las prioridades de gobierno en función de las necesidades de la comunidad.

En ese marco, el Ejecutivo municipal ratificó su compromiso de continuar administrando los recursos con responsabilidad, destacando entre los logros alcanzados el saneamiento de obligaciones financieras heredadas, entre ellas la deuda en dólares y un juicio correspondiente a la administración anterior.