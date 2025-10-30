7PAGINAS

Jueves 30 de octubre de 2025
Bravo se reunió con estudiantes de la UADER que impulsan la creación del Centro de Estudiantes en Federación

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, mantuvo un encuentro este jueves con alumnos de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), sede Federación, quienes avanzan en la organización del Centro de Estudiantes de la carrera de Educación Tecnológica.
Durante la reunión, de la que también participaron el docente Luciano Belmonte y el secretario administrativo Gastón Echevarne, se trataron diversos temas de interés común entre la institución educativa y la Municipalidad, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el ámbito académico y el gobierno local.

El intendente Ricardo Bravo felicitó a los jóvenes por la iniciativa y destacó la importancia de la participación estudiantil en la vida universitaria. Asimismo, manifestó su disposición para acompañar y trabajar en conjunto, brindando apoyo a las acciones que impulsen la formación y el compromiso de los futuros profesionales.