Bravo se reunió con estudiantes de la UADER que impulsan la creación del Centro de Estudiantes en Federación

Durante la reunión, de la que también participaron el docente Luciano Belmonte y el secretario administrativo Gastón Echevarne, se trataron diversos temas de interés común entre la institución educativa y la Municipalidad, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el ámbito académico y el gobierno local.

El intendente Ricardo Bravo felicitó a los jóvenes por la iniciativa y destacó la importancia de la participación estudiantil en la vida universitaria. Asimismo, manifestó su disposición para acompañar y trabajar en conjunto, brindando apoyo a las acciones que impulsen la formación y el compromiso de los futuros profesionales.