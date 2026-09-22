Bravo y UTHGRA gestionarán un plan de viviendas para trabajadores del sector turístico

Durante la reunión, Bravo y Versalli dialogaron sobre la actualidad del turismo, la situación económica y el escenario que atraviesa el sector gastronómico, además de otros aspectos de interés para ambas partes.

Segun supo 7Paginas, uno de los principales puntos abordados fue la posibilidad de avanzar en una gestión conjunta ante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para impulsar un plan de viviendas destinado a afiliados de UTHGRA.

La iniciativa apunta a generar una alternativa habitacional para trabajadores del sector y requerirá de gestiones ante el organismo provincial para evaluar la factibilidad del proyecto.