Brazo Largo: a un vecino de Gualeguay le secuestran más de 300 gramos de marihuana, pero quedó libre

Un control de rutina en el Puesto Caminero Brazo Largo terminó este miércoles con el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes. El procedimiento tuvo lugar a las 14:35 hs, en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12, donde el personal de Seguridad Vial realiza operativos permanentes de identificación de personas y vehículos.

Según pudo saber 7Paginas, los efectivos detuvieron la marcha de un Renault Sandero que ingresaba a la provincia proveniente de Buenos Aires. El vehículo era conducido por un hombre de 46 años, domiciliado en el departamento Gualeguay.

El olor que delató el cargamento

Tras verificar que la documentación del conductor y del rodado no presentaba irregularidades en la base de datos del SIFCOP, los agentes percibieron un fuerte olor característico a la marihuana que emanaba del interior del habitáculo.

Ante la sospecha, se procedió a una requisa más profunda del automóvil. Al revisar el baúl, los uniformados hallaron una caja de zapatos oculta debajo de la rueda de auxilio. En su interior se encontraba una cantidad significativa de material vegetal.

Actuaciones y libertad

Se dio intervención inmediata al Fiscal en turno de Villa Paranacito, el Dr. Gastón Popelka, quien dispuso el secuestro formal de la sustancia y la identificación del conductor.

El pesaje oficial arrojó un total de 304 gramos de «cogollos» de la especie Cannabis Sativa. A pesar de la cantidad secuestrada, la justicia determinó que el hombre fuera correctamente identificado y quedara en libertad, supeditado a la causa que se inició por infracción a la Ley Provincial 10.566 de Narcomenudeo.

Las actuaciones continúan en trámite para determinar el origen y el destino final de la droga incautada en el principal acceso sur a la provincia.