Brindan más detalles sobre la reorganización del servicio de recolección de residuos en Concordia

Según se informó a 7Paginas, la iniciativa forma parte de una estrategia integral orientada a optimizar la prestación del servicio, en respuesta a una problemática que se ha profundizado en los últimos años.

El secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, explicó que la decisión se apoya en un diagnóstico técnico que detectó falencias estructurales, como la falta de planificación integral, dificultades para medir costos reales, el deterioro del parque automotor y una creciente demanda vecinal ante irregularidades en la recolección.

“Con este paso apuntamos a hacer más eficiente el servicio, mejorar la planificación y el control. Estamos reorganizando cómo se presta para que funcione mejor”, sostuvo el funcionario.

Garantías laborales

Uno de los aspectos centrales de la medida es la continuidad laboral de los trabajadores municipales. Desde el Ejecutivo aseguraron que no habrá despidos ni pérdida de derechos.

En ese marco, se prevé la reubicación de parte del personal en distintas áreas, especialmente en Higiene Urbana, respetando salarios, categorías y condiciones laborales. Además, se tendrán en cuenta criterios como la edad, el estado de salud y la exigencia física de las tareas.

Emergencia ambiental y esquema transitorio

La reorganización se enmarca en la emergencia ambiental declarada recientemente por el Concejo Deliberante, ante el incremento de residuos, la proliferación de microbasurales y los riesgos sanitarios asociados.

A través de la ordenanza aprobada, se habilitó al Departamento Ejecutivo a concesionar el servicio en forma parcial y, en una primera etapa, mediante contratación directa. Este esquema será transitorio, con una duración estimada de seis meses y limitado a un sector de la ciudad, mientras se avanza hacia una licitación pública.

Desde el municipio indicaron que el objetivo es mejorar la cobertura territorial, reducir focos de contaminación y fortalecer la capacidad de control del Estado.

“Esto no es solo un tema operativo, es un tema ambiental y sanitario. Necesitamos un sistema que esté a la altura de la ciudad que queremos”, remarcó López.

Hacia un sistema más eficiente

Entre los principales objetivos del nuevo esquema se destacan la incorporación de indicadores de gestión, mayor previsibilidad en los costos y una utilización más eficiente de los recursos públicos.

“Buscamos que el servicio funcione mejor, que el vecino tenga respuestas y que podamos evaluar y controlar lo que se hace”, concluyó el funcionario.

Por último, desde el Ejecutivo señalaron que este tipo de modelos mixtos ya se aplican en otras ciudades, combinando la gestión estatal con herramientas que permiten mejorar la prestación de servicios esenciales, manteniendo siempre la responsabilidad pública sobre el sistema.