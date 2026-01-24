Brutal agresión en Federación: una mujer fue atacada con un machete y recibió tres hachazos en la cabeza

Según datos extraoficiales aportados a 7Paginas, el violento episodio se registró minutos antes de las 9 de la mañana en una vivienda del barrio San Miguel. En ese lugar se habría producido una discusión entre dos hermanas, situación que escaló de manera dramática cuando un hombre, cuñado de la víctima, habría intervenido utilizando un machete, con el cual le propinó tres golpes en el rostro y la cabeza a una mujer de 26 años.

De acuerdo a la información recabada por este medio, durante la trifulca también habría participado otro hombre joven que acompañaba al agresor, quien habría golpeado a la víctima con patadas mientras se encontraba en el suelo, agravando aún más el ataque.

Familiares de la joven herida confiaron a 7Paginas que el brutal hecho fue presenciado por las hijas de la víctima, lo que suma un fuerte impacto emocional a la violencia sufrida.

Otro dato relevante aportado es que el agresor, pareja de la hermana de la víctima, tendría una medida de restricción o prohibición de acercamiento vigente con la mujer atacada, circunstancia que ahora debería ser evaluada por la Justicia.

De manera extraoficial, se indicó a este medio que hasta el momento no habría personas detenidas por el hecho, pese a la gravedad del ataque.

En cuanto al estado de salud de la víctima, se informó a 7Paginas que no corre riesgo de vida y que fue trasladada al hospital Santa Rosa de Chajarí, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

Finalmente, vecinos del barrio señalaron que las personas involucradas estarían vinculadas al narcomenudeo, aunque este dato no fue confirmado oficialmente y forma parte de las versiones que circulan en el lugar.

La investigación continúa en manos de la Justicia, que deberá esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.