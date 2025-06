Brutal asalto a una anciana en Federación: «Mi madre tiene la cara desfigurada y un ojo comprometido», dijo uno de sus hijos

Un violento hecho de inseguridad conmociona a la ciudad de Federación. En la mañana de este viernes, alrededor de las 7, Olga “Chiqui” Miñones, de 82 años, fue víctima de un feroz asalto en su vivienda ubicada en el barrio residencial. Según relató su hijo, Ernesto Silvestri, al menos dos delincuentes ingresaron por la fuerza, la golpearon salvajemente y se llevaron pertenencias personales.

La víctima, muy reconocida en la comunidad federense por su activa participación social y por haber sido esposa de Ernesto “Chiche” Silvestri, histórico impulsor del traslado de la ciudad y del parque acuático local, se encuentra internada en el hospital Masvernat de Concordia, con serias lesiones en el rostro y un ojo comprometido.

El testimonio desgarrador del hijo

Desde la zona de guardia del hospital, visiblemente angustiado, Ernesto Silvestri brindó una entrevista exclusiva a 7Paginas, donde relató los duros momentos que atraviesan como familia:

“Entraron dos masculinos, la golpearon brutalmente. Le desfiguraron la cara. Tiene los labios inflamados, está consciente, pero muy golpeada. Tiene un ojo comprometido… Espero que pueda salir de esto”, expresó conmovido.

Silvestri también confirmó que los delincuentes actuaron a cara descubierta y que su madre alcanzó a brindar detalles físicos de los atacantes.

“La Policía está trabajando, hay cámaras de seguridad en la zona y ya se identificó un vehículo del que descendieron los agresores. Esperamos que se esclarezca pronto”, agregó.

Pedido de justicia e indignación vecinal

El hecho ha generado un fuerte repudio en la comunidad, no solo por la violencia ejercida sobre una persona mayor, sino por tratarse de una figura muy querida y respetada en la ciudad, pero además que se suma a otros dos hechos de asaltos violentos que sufrieron en los últimos tiempos vecinos mayores de edad de esta ciudad que se caracterizo por ser un destino armónico.

“Siento una indignación enorme, una furia que no puedo describir. Esto no puede pasar en Federación, no podemos vivir con este nivel de violencia. Solo pido justicia”, concluyó el hijo de la víctima.

Las autoridades policiales trabajan intensamente para esclarecer el caso y dar con los responsables. Mientras tanto, la ciudad entera se encuentra consternada por lo sucedido y exige respuestas urgentes.