Brutal ataque en Federación: policías heridos y patrulleros destrozados, y el ministro Roncaglia apuntó contra la Justicia local

Según testigos, durante el operativo un joven de 17 años atacó con un cuchillo a uno de los uniformados. Tras reducirlo y detenerlo, los efectivos fueron rodeados y agredidos por un grupo de vecinos, quienes arrojaron piedras y golpes, provocando destrozos en los móviles y lesiones a cinco funcionarios policiales.

Fuerte crítica a la Justicia

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, cuestionó duramente el accionar judicial en este caso. “La fiscal de turno, Dra. Emilia Vago, dispuso que el menor fuera entregado a sus padres, pese a que se le secuestró el arma blanca con la que atacó al policía”, señaló.

“Se lo devolvió livianamente a su casa, como si nada hubiera pasado. Todas las autoridades deben intervenir y hacerse cargo. La Policía actúa sobre los efectos, pero no puede hacerse cargo de todos los problemas”, remarcó Roncaglia, advirtiendo que el nivel de violencia y la falta de consecuencias judiciales generan un círculo vicioso difícil de romper.

“¡Quince años tiene!”

En medio del operativo, al menos tres mujeres intervinieron agrediendo a los efectivos y defendiendo al menor al grito de “¡Quince años tiene!”. El enfrentamiento derivó en corridas, forcejeos y nuevos ataques con piedras contra los móviles, rompiendo vidrios y obligando a la llegada de más personal policial.

Un patrón que se repite

Lejos de ser un hecho aislado, estos episodios forman parte de una problemática estructural que combina marginalidad, violencia y ausencia de políticas integrales. En barrios donde la desconfianza hacia la policía se transmite entre generaciones, cualquier intervención puede transformarse en un detonante de agresiones.

A la falta de urbanización, empleo y contención comunitaria se suma la ausencia de una respuesta judicial firme, lo que según el propio ministro desalienta el trabajo policial y alimenta la sensación de impunidad.

Una pregunta sin respuesta

Con dos patrulleros fuera de servicio y cinco efectivos heridos, el hecho deja en evidencia que el problema excede lo policial. “Esto debe ser motivo de reflexión para toda la sociedad”, expresó Roncaglia.

Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿cuántas veces más deberán repetirse estos episodios antes de que se adopten soluciones profundas y sostenidas?

