Brutal intento de asalto en Concordia: cuatro delincuentes atacaron a una joven mujer y la cortaron en la cabeza

Según relató la víctima, identificada como Vanina, a un cronista de 7Paginas, el violento episodio ocurrió alrededor de las 21:30 del pasado miercoles, cuando se dirigía caminando a una rotisería, a solo tres cuadras de su domicilio. “Hice media cuadra y me encontré con los cuatro pibes. Me arrinconaron contra un muro, me revisaron los bolsillos, me taparon la boca. Cuando me tocaron mis partes íntimas reaccioné y mordí un dedo, creo yo. Ahí fue cuando me golpearon y me dieron una puñalada en la frente”, describió con crudeza.

Vanina fue trasladada al hospital Masvernat donde recibió tres puntos de sutura en la cabeza, además de estar bajo tratamiento con antibióticos. “Aún me voy descubriendo golpes en otras partes del cuerpo. Lo que más me duele es que mi familia tenga miedo, porque al tener miedo ganan ellos, y no debería ser así. Los que deberían estar encerrados son ellos”, remarcó la joven, quien además reflexionó sobre la problemática del consumo: “Entiendo que son víctimas de la maldita droga, pero deberían empezar por los narcos grandes, cosa que sé que no va a pasar”.

La familia aportó un video a la investigación

Los familiares de Vanina compartieron con este medio un video de una cámara de seguridad que habría captado a los agresores minutos antes del ataque, aunque las imágenes no logran registrar con claridad los rostros. Por ello, se solicita a los vecinos que puedan identificar a los sujetos que colaboren aportando datos a las autoridades policiales.

Vecinos reclaman mayor seguridad

Este violento hecho volvió a poner en evidencia la crítica situación de inseguridad en la zona oeste de Concordia. Un vecino del barrio Parque expresó a 7Paginas su preocupación: “Acá está la garita policial en calle La Pampa y Lieberman, pero no sirve si no hay prevención. Falta patrullaje a pie o con la montada, como se hacía antes. En esa garita hay un solo policía que no puede hacer mucho”.

Además, advirtió que la zona es compleja por su cercanía con otros barrios “calientes” como Llamarada, Isla Maciel, San Francisco, Colonial y Concordia 1, que suelen ser foco de hechos delictivos.

Pedido de justicia

Los vecinos se solidarizaron con Vanina y su familia, mientras la investigación continúa en marcha. El hecho, que pudo haber terminado en tragedia, pone nuevamente el foco en la necesidad urgente de medidas concretas en materia de seguridad, en una ciudad donde la impunidad parece ganar terreno.

Redacción de 7Paginas.