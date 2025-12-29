7PAGINAS

Lunes 29 de diciembre de 2025
Buena concurrencia en las Termas de Federación en la previa de fin de año: se vendieron casi cuatro mil entradas

En la antesala de las celebraciones de fin de año, el complejo termal de Federación volvió a consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Entre Ríos. A pesar de las altas temperaturas registradas en la región durante el fin de semana, el predio —y en especial el parque acuático— mantuvo un importante nivel de concurrencia, reflejado en la venta de casi cuatro mil entradas.
Según los datos recabados por 7Paginas, durante el último fin de semana se cortaron un total de 3.722 tickets. El detalle indica que el viernes se vendieron 1.380 entradas, el sábado 1.219 y el domingo 1.123, cifras que anticipan un inicio de temporada estival con expectativas muy favorables para el destino termal.

Desde la administración del complejo destacaron que la propuesta sigue siendo una de las más elegidas por turistas y visitantes de distintos puntos de la provincia y la región, no solo por las piletas termales sino también por la amplia oferta recreativa del parque acuático, ideal para mitigar las altas temperaturas del verano.

De cara al 1º de enero, cuando la temporada comenzará a desarrollarse a pleno, las expectativas son aún mayores. A esto se suma la propuesta gastronómica para la noche de fin de año, ya que los restaurantes del predio y de la ciudad han preparado menús especiales para recibir el 2026, generando un atractivo adicional para quienes eligen Federación como destino para despedir el año.

Con estos números y el movimiento registrado, Federación se perfila nuevamente como uno de los puntos turísticos más convocantes del verano entrerriano.