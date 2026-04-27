Buena noticia para una escuela de Concordia: Invertirán más de 38 millones de pesos para repararla

Una respuesta largamente esperada llega para una importante comunidad educativa de Concordia. El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, llevará adelante la licitación para realizar reparaciones integrales en la Escuela N° 71 «Independencia», solucionando problemas edilicios que afectaban el normal dictado de clases.

La obra contempla una inversión oficial de $38.240.898 y está diseñada para recuperar las condiciones de seguridad y funcionalidad del establecimiento.

Un edificio con urgencias

La institución, situada en la intersección de Bulevar Yuquerí y Córdoba, alberga una matrícula de 711 estudiantes de nivel inicial y primario. Actualmente, el edificio presenta deficiencias que no podían esperar más: filtraciones en los techos, cielorrasos deteriorados, fallas en los sanitarios y una preocupante falta de presión de agua.

Para revertir este cuadro, el plan de trabajos incluye:

Impermeabilización de cubiertas y reparación de fisuras para frenar las filtraciones.

Optimización de los grupos sanitarios.

Instalación de un tanque de agua adicional para mejorar la presión en todo el sistema.

Refacciones en cocina, comedor y galerías.

Palabras oficiales

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que esta intervención permitirá que estudiantes y docentes cuenten con un espacio «seguro y adecuado». Además, subrayó: «Estas acciones se enmarcan en una planificación sostenida para fortalecer la infraestructura escolar y hacer concreto mejores entornos educativos para los entrerrianos».

Detalles del acto administrativo

La apertura de sobres se realizará el próximo jueves 30 de abril a las 10:00 horas, en la sede de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. Una vez adjudicada, la empresa contratista tendrá un plazo de 60 días corridos para finalizar las tareas, una noticia que trae alivio a las familias y al personal de la Escuela N° 71.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas