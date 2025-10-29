Bullrich ordena reforzar la seguridad en las fronteras tras la megaoperación en Río de Janeiro

En un comunicado oficial, Bullrich señaló que la medida responde a una alerta preventiva vinculada con la teoría del “desbande”, que advierte sobre posibles movimientos de grupos narcoterroristas tras la megaoperación policial brasileña —la más letal en la historia del estado de Río—, que dejó más de 130 muertos.

Además, Bullrich dijo: “Reforzamos las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier “desbande” que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro. La seguridad de nuestro país, siempre primero”.

La ministra dispuso que se remita a los efectivos apostados en frontera el manual de reconocimiento de señas utilizado por las fuerzas de seguridad para identificar a miembros de organizaciones criminales transnacionales.

Además, ordenó activar los contactos con las fuerzas policiales de Brasil y Paraguay para coordinar operativos conjuntos e intercambio de información, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta ante eventuales intentos de fuga o reagrupamiento de bandas vinculadas al narcotráfico.

“Esta alerta constituye una medida preventiva para anticipar cualquier desplazamiento irregular de grupos violentos y garantizar la seguridad en los pasos fronterizos”, indicó Bullrich en la comunicación.

Cabe destacar, que la Triple Frontera, hace referencia a la zona geográfica localizada en tres países: Argentina (Puerto Iguazú), Brasil (Foz de Iguazú) y Paraguay (Ciudad del Este).