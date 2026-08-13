Buscan a Joven de Concordia, vista por última vez en Calabacilla

Familiares de Florencia Belén Pérez solicitaron colaboración para dar con el paradero de la joven, quien se encuentra desaparecida desde el 11 de agosto.

De acuerdo con la información difundida por sus allegados en redes sociales, Florencia es de Concordia y se había trasladado hasta Calabacilla para trabajar. En ese contexto, habría manifestado que se sentía mal y posteriormente se retiró del lugar.

Desde entonces, sus familiares aseguran que no volvieron a tener noticias de ella, por lo que iniciaron una búsqueda y difundieron su fotografía y datos para solicitar la colaboración de la comunidad.

El pedido es que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Florencia se comunique con sus familiares a los siguientes números:

📞 0345 4982776 — hermano

📞 0345 4348831 — hermano

📞 0345 4023060 — hermana

La familia agradece cualquier dato que pueda contribuir a establecer dónde se encuentra la joven y solicita compartir la información para ampliar el alcance de la búsqueda.

Ante cualquier información, se recomienda también dar aviso inmediato a las autoridades policiales.

Redaccion de 7Paginas