Buscan a los autores de un violento robo en Victoria: la Policía difundió un identikit

El hecho

Segun se dijo a 7Paginas, el robo tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado en una vivienda ubicada sobre calle América al 300. Según se informó oficialmente, dos delincuentes armados irrumpieron en el domicilio, donde redujeron a un hombre de 44 años y a su familia, a quienes amenazaron para lograr su cometido.

Tras someter a las víctimas, los asaltantes obligaron a abrir una caja fuerte y se dieron a la fuga con un botín estimado en alrededor de 20 millones de pesos.

Avance de la investigación

Ante la falta de registros fílmicos directos que permitan identificar a los autores, los investigadores trabajaron en la elaboración de un identikit, basado en los rasgos físicos aportados por las víctimas del violento episodio. El retrato hablado corresponde a uno de los sospechosos y ya fue puesto a disposición de la comunidad.

Solicitud de colaboración

Desde la fuerza policial solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita identificar al sujeto o dar con su paradero. Quienes puedan aportar datos, pueden hacerlo de manera inmediata y bajo estricta reserva a través de las siguientes vías:

Comunicándose con los servicios de emergencia.

Acercándose a la Jefatura Departamental Victoria, ubicada en San Martín N° 23.

Concurriendo a la Fiscalía de Victoria.

Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para el avance de la causa y el esclarecimiento del hecho.