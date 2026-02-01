Buscan a un joven que cayó a un arroyo en Entre Ríos y desapareció

Un amplio operativo se desplegó este domingo por la mañana en el arroyo Paranacito, donde buscan a un joven que cayó al agua en la zona del puente de hierro, un sector de camping y habitual concurrencia de pescadores y turistas, en jurisdicción de Ibicuy.

Según se informó, personal policial trabaja en el lugar junto a los familiares de la víctima, que sería un joven turista.

El llamado de alerta llegó alrededor de las 9 y de inmediato motivó la intervención de efectivos policiales, que resguardaron la zona y comenzaron las actuaciones correspondientes. El sector donde ocurrió el hecho es muy transitado durante los fines de semana, especialmente en temporada estival.

En el lugar se encuentran familiares del joven, quienes colaboran con el personal policial en el proceso de identificación. Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre la identidad ni las circunstancias en las que se produjo la caída al arroyo.

La investigación continúa para establecer cómo ocurrieron los hechos, mientras las autoridades mantienen presencia en la zona.

