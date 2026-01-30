Buscan al dueño de dos porcinos faenados hallados en el fondo de una vivienda en Federación

Según lo informado a 7Paginas, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 02:00 horas, a partir de un llamado telefónico que alertaba sobre el ingreso apresurado de un masculino portando una bolsa de arpillera a una casa ubicada sobre calle Las Margaritas.

Al arribar al lugar, los efectivos realizaron una inspección en el domicilio señalado y constataron que detrás de un tapial se encontraba una bolsa oculta, en cuyo interior había dos porcinos faenados. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el formal secuestro de los animales.

Los porcinos quedaron a resguardo policial mientras se avanza en la investigación para establecer su origen y dar con el propietario, presuntamente víctima de un delito de abigeato. En tanto, los presuntos autores fueron puestos a disposición de la Justicia, quedando supeditados a lo que se resuelva en el marco de la causa.

Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre la procedencia de los animales o que haya sufrido la sustracción de porcinos, se acerque a la dependencia policial más cercana.