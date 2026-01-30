7PAGINAS

Viernes 30 de enero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Buscan al dueño de dos porcinos faenados hallados en el fondo de una vivienda en Federación

Personal policial investiga un hecho ocurrido en la madrugada de este viernes 30 de enero de 2026 en la ciudad de Federación, donde fueron encontrados dos animales porcinos faenados en el fondo de una vivienda, sin que hasta el momento se haya podido determinar su procedencia ni identificar al damnificado.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según lo informado a 7Paginas, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 02:00 horas, a partir de un llamado telefónico que alertaba sobre el ingreso apresurado de un masculino portando una bolsa de arpillera a una casa ubicada sobre calle Las Margaritas.

Al arribar al lugar, los efectivos realizaron una inspección en el domicilio señalado y constataron que detrás de un tapial se encontraba una bolsa oculta, en cuyo interior había dos porcinos faenados. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el formal secuestro de los animales.

Los porcinos quedaron a resguardo policial mientras se avanza en la investigación para establecer su origen y dar con el propietario, presuntamente víctima de un delito de abigeato. En tanto, los presuntos autores fueron puestos a disposición de la Justicia, quedando supeditados a lo que se resuelva en el marco de la causa.

Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre la procedencia de los animales o que haya sufrido la sustracción de porcinos, se acerque a la dependencia policial más cercana.