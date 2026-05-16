Buscan en cámaras de seguridad a quienes provocaron vandalismo en el arbolado y la cartelería de una calle de Concordia

Una vez más, la desaprensión y el vandalismo golpean los espacios públicos que pertenecen a todos los concordienses. Durante la mañana de este sábado, cuadrillas de la Municipalidad de Concordia detectaron severos daños provocados de manera intencional en la zona de avenida Chabrillón, en el tramo comprendido entre las calles Maipú y Remedios de Escalada.

A lo largo de todo ese trayecto, autores desconocidos destrozaron un número importante de árboles jóvenes que habían sido colocados recientemente por la Dirección de Parques y Jardines, en el marco de los planes de forestación y embellecimiento urbano de la ciudad.

Los ataques no se limitaron a la infraestructura verde. Al llegar a la intersección de avenida Chabrillón y Remedios de Escalada, el personal municipal constató que los vándalos arrancaron por completo un cartel nomenclador de calles, dañando de forma directa el mobiliario público de señalización vial.

Repudio institucional y acciones legales

Desde el municipio calificaron estas acciones como «totalmente repudiables», señalando que atentan de forma directa contra el patrimonio de los vecinos y el esfuerzo diario de las cuadrillas de trabajadores que se desempeñan en el mantenimiento de las arterias de la ciudad.

“Este tipo de conductas afectan los espacios que compartimos y los trabajos de mejora que se vienen impulsando desde las distintas áreas. El cuidado, el respeto y el buen uso de lo público es una responsabilidad de todos”, remarcaron las autoridades de manera tajante.

Asimismo, ante la gravedad de los destrozos en la zona norte de la ciudad, desde la Municipalidad adelantaron a 7Páginas que los hechos serán denunciados formalmente ante las autoridades competentes. A través de la presentación judicial, se buscará el aporte de cámaras de seguridad o testigos para identificar a los responsables, con el objetivo de que respondan penalmente y se hagan cargo de los costos de reparación por el daño provocado a las arcas públicas.