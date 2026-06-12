Buscan fortalecer las ferias de la Economía Social y del Río como espacios de desarrollo para emprendedores de Concordia

Con el objetivo de seguir fortaleciendo los espacios de comercialización y promoción de la producción local, se llevó adelante una reunión de trabajo entre emprendedores que participan de la Feria de la Economía Social y de la Feria del Río y representantes del Municipio de Concordia.

Según se indicó a 7Paginas, durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados al crecimiento y consolidación de ambas propuestas, consideradas herramientas fundamentales para el desarrollo de los emprendedores locales y la economía social de la ciudad.

Entre los temas analizados se destacaron las mejoras en la calidad y presentación de los productos ofrecidos, la implementación de nuevas estrategias de difusión y promoción, y la planificación del calendario de actividades previsto para el segundo semestre de 2026.

Balance positivo del nuevo espacio ferial

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la evaluación del nuevo espacio destinado al funcionamiento de las ferias. Los participantes coincidieron en señalar los beneficios que ha generado este ámbito, destacando mejores condiciones para la exhibición de productos, mayor comodidad para los emprendedores y visitantes, y un crecimiento sostenido en la convocatoria de público.

Además, se valoró el impacto positivo que estas mejoras tienen sobre la visibilidad de los emprendimientos y las oportunidades de comercialización para quienes forman parte de estos espacios.

La reunión contó con la participación del jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, junto a integrantes de su equipo técnico, quienes intercambiaron propuestas e inquietudes con los feriantes y avanzaron en la definición de acciones conjuntas para seguir fortaleciendo las ferias.

Una herramienta para impulsar el trabajo local

Al referirse a la importancia de estas iniciativas, Parra destacó que las ferias cumplen un rol fundamental en el crecimiento de los emprendedores de la ciudad.

“Las ferias son una herramienta fundamental para acompañar el crecimiento de nuestros emprendedores. Nos permiten generar oportunidades de comercialización, fortalecer el trabajo local y acercar a los vecinos productos de calidad elaborados en nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, señaló que el balance del nuevo espacio resulta altamente positivo, ya que favorece el desarrollo de la actividad y mejora las condiciones de trabajo para quienes participan.

“El nuevo espacio brinda mejores condiciones para trabajar, favorece la visibilidad de los emprendimientos y contribuye a consolidar las ferias como un punto de encuentro entre productores y consumidores”, remarcó.

Trabajo conjunto para seguir creciendo

Finalmente, el funcionario destacó la importancia del diálogo permanente entre el municipio y los emprendedores para continuar mejorando estos espacios de comercialización.

“Escuchar las propuestas de quienes participan diariamente en estos espacios es clave para seguir mejorando. Nuestro compromiso es acompañar su crecimiento y generar más oportunidades para que puedan desarrollar sus proyectos”, afirmó.

Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario que impulsa la gestión municipal, una iniciativa orientada a promover el desarrollo productivo local, fortalecer la economía social y ampliar las oportunidades de crecimiento para los vecinos de Concordia.

Con el trabajo articulado entre el Estado y los emprendedores, las ferias continúan consolidándose como una alternativa cada vez más importante para la generación de empleo, la promoción de la producción local y el fortalecimiento del entramado económico de la ciudad.