Buscan intensamente a dos adolescentes que se ausentaron de un hogar de menores de Concordia

Una de las jóvenes buscadas es Tamara Maldonado, de 16 años, quien mide aproximadamente 1,65 metros, pesa unos 60 kilogramos, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello marrón oscuro y ojos marrones. Al momento de retirarse vestía un jogging gris con raya blanca y una remera negra.

La otra adolescente es Esperanza Abigail Trinidad, también de 16 años. Mide alrededor de 1,60 metros, pesa unos 60 kilogramos, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello marrón oscuro y ojos verdes. Vestía un jogging negro con raya blanca y una remera gris.

Desde la Justicia se informó a 7Paginas, que ambas jóvenes se ausentaron de la institución el domingo y, hasta el momento, no se ha podido establecer su paradero, por lo que se activó el correspondiente pedido de localización.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de las adolescentes que se comunique de inmediato al servicio de emergencias 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial de Concordia, al teléfono (0345) 421-4830, o a la Comisaría del Menor y la Mujer, al (0345) 422-5161.