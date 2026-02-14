Buscan intensamente a un hombre que cayó al río Uruguay

El hecho fue reportado en horas de la tarde y motivó un amplio operativo coordinado por la Fiscalía interviniente, que dispuso la inmediata intervención de la Prefectura Naval Argentina, autoridad con competencia en jurisdicción fluvial.

Rastrillajes en la zona de Cantera Crepy

De acuerdo a lo informado desde la Comisaría San José, el alerta se recibió tras la presunta desaparición del hombre en el espejo de agua ubicado en inmediaciones de la cantera, un sector frecuentado por vecinos y visitantes, especialmente durante la temporada estival.

A partir de ese momento se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones. Personal de Prefectura inició rastrillajes en el área señalada, realizando recorridas en embarcaciones y tareas de búsqueda superficial en distintos puntos del río.

Hasta el momento, los operativos no habían arrojado resultados positivos, aunque las tareas continuaban con recursos desplegados en el lugar.

Continúa el operativo

En el procedimiento también interviene la Policia de Entre Rios, en apoyo a la fuerza federal.

Las autoridades indicaron que la búsqueda podría extenderse durante las próximas horas, dependiendo de las condiciones climáticas y de visibilidad en el río.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en que se produjo la caída al agua. La investigación y el operativo se desarrollan bajo directivas de la Fiscalía en turno, que trabaja para esclarecer lo sucedido.