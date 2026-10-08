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Jueves 8 de octubre de 2026
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Buscan intensamente a un joven de Concordia que se encuentra desaparecido

Familiares y amigos de Marcos Almada, un joven de Concordia, solicitaron colaboración a la comunidad para dar con su paradero, luego de que se ausentara de su domicilio durante el mediodía del lunes.
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Redacción 7Paginas

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Según se supo, Marcos de 23 años salió de su vivienda alrededor de las 12:30/13 horas y desde ese momento no volvieron a tener noticias sobre su ubicación.

Al momento de ausentarse, vestía una campera inflable azul oscura y una gorra, tal como aparece en la fotografía difundida por sus familiares y amigos. Además, llevaba una mochila negra con detalles en rojo y azul.

Ante la preocupación por su paradero, sus allegados difundieron su imagen y solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información que permita localizarlo que se comunique con la familia.

Quienes tengan algún dato pueden comunicarse al 345 4080663.

Redaccion de 7Paginas