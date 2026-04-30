Buscan prohibir el uso de celulares en las escuelas de Entre Ríos: los detalles del proyecto que llegó al Senado

El debate sobre la presencia de la tecnología en el ámbito escolar llegó a la Legislatura entrerriana. En las últimas horas, tomó estado parlamentario en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que busca restringir el uso de teléfonos celulares por parte de los alumnos dentro de los establecimientos educativos de niveles obligatorios en toda la provincia.

La propuesta es impulsada por los senadores Casiano Otaegui y Rafael Cavagna (bloque Juntos por Entre Ríos) y ya fue girada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su tratamiento. De convertirse en ley, el Consejo General de Educación (CGE) será el encargado de reglamentar y supervisar su cumplimiento.

Las excepciones: pedagogía y urgencias

Lejos de una prohibición absoluta, el texto establece tres escenarios específicos donde los estudiantes sí podrán utilizar sus dispositivos:

Fines pedagógicos: Cuando el docente lo solicite para una actividad específica, previa comunicación a los directivos.

Fuerza mayor: Ante situaciones de emergencia debidamente evaluadas por la autoridad escolar.

Casos especiales: Cualquier otra circunstancia que la autoridad competente considere pertinente.

Los fundamentos: del bajo rendimiento al peligro de las redes

Los autores del proyecto sostienen que el celular se ha convertido en la principal fuente de distracción en el aula. Citan datos preocupantes de las pruebas PISA 2022, que ubican a la Argentina entre los países con mayores niveles de distracción por dispositivos digitales en clase.

Sin embargo, el argumento va más allá de lo académico. Los legisladores advierten sobre riesgos sociales y de salud que proliferan a través de las pantallas:

Apuestas en línea: Una problemática creciente entre adolescentes.

Seguridad: Casos de grooming, ciberacoso y difusión de imágenes sin consentimiento.

Violencia: La proliferación de «desafíos virales» que pueden derivar en situaciones peligrosas dentro de las escuelas.

Antecedentes y sanciones

El proyecto toma como espejo medidas similares adoptadas en países como Francia, Italia y Suecia, y más recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Respecto a cómo se castigará el incumplimiento, la norma prevé que el CGE defina los lineamientos generales, aunque otorga autonomía a cada escuela para establecer sus criterios disciplinarios, siempre y cuando estos sean informados previamente a las familias.

«La prohibición no resolverá todo por sí sola, pero es una herramienta necesaria para mejorar el clima escolar y la socialización en los recreos, que hoy se ve obstaculizada por las pantallas», argumentaron los legisladores en los fundamentos de la iniciativa.

Con informacion de AIM Digital)