Cabrera y Labriola fueron los ganadores de la 3° fecha en puerto Yeruá

La prueba se corrió sobre un circuito de 12,5 kilómetros que cuenta con varias subidas y bajadas sobre caminos rurales, alternando con sectores de senderos y selva en galerías.

En la categoría Elite, Cabrera fue el ganador de la prueba y superó por más de 10 segundos sobre el correntino Diego Salto, mientras que al podio lo completó Maximiliano Buenar de Villaguay.

Para la ocasión, las categorías Elite, Sub 23, Máster A, B y C emplearon cuatro vueltas al trazado, en cuanto a Juveniles, Máster D y Promocionales lo hicieron en tres oportunidades; todas las categorías de Damas, Principiantes y Máster E realizaron dos vueltas, mientras que Menores desarrollaron una sola vuelta.

Desde la organización hacen llegar los agradecimientos a las autoridades municipales de Puerto Yeruá, donde una vez más se vivió un domingo a todo pedal sobre una de las geografías más bellas que tiene el departamento Concordia.

RESULTADOS

EN VARONES ELITE

1°) Matías Cabrera (Concordia) con 1 h. 53’30”

2°) Diego Salto (Monte Caseros) con 1 h. 53’44”

3°) Maximiliano Buenar (Villaguay) con 1 h. 56’20”

4°) Sebastián Pozzi (Chajarí) con 2 h. 08’37”

EN MUJERES ELITE

1°) Belén Labriola (Concordia) con 1 h. 49’28”

2°) Luz González (Tacuarembó) con 2 h. 16’42”