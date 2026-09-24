CAFESG abrió las ofertas para poner en valor una histórica Escuela de Concordia y otra en San José

La histórica Escuela Normal de Concordia quedó nuevamente en el centro de un proceso licitatorio que busca avanzar con una obra largamente esperada por su comunidad educativa.

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) realizó la apertura de sobres correspondiente a la nueva licitación para la refacción, restauración y puesta en valor de la Escuela N° 15 “Domingo Faustino Sarmiento”, con un presupuesto oficial superior a los 1.498 millones de pesos.

En esta oportunidad fueron ocho las empresas que presentaron ofertas, por lo que ahora comenzará la evaluación técnica, legal y económica de las propuestas para determinar cuál cumple con las condiciones establecidas en los pliegos.

Un nuevo llamado para la Escuela Normal

La apertura de sobres representa un nuevo paso luego de que el anterior proceso licitatorio no pudiera concretarse.

La Licitación Pública N° 6/2026 había sido desestimada después de que el análisis de las propuestas determinara que ninguna de las empresas oferentes cumplía en su totalidad con los requisitos formales establecidos en los pliegos de bases y condiciones y con las especificaciones técnicas requeridas para la obra.

Por ese motivo, CAFESG realizó una nueva convocatoria, que esta vez reunió ocho ofertas.

El proyecto contempla la intervención de uno de los edificios educativos históricos de Concordia, con el objetivo de avanzar en su recuperación y puesta en valor para la comunidad educativa.

El acto contó con la presencia del presidente de CAFESG, Carlos Cecco, y los vocales Pablo Canali, Martín Dri y Marcelo Bisogni. También participaron el diputado provincial Marcelo López, el director departamental de Escuelas de Concordia, Alejandro Ramírez, y la directora de la Escuela Normal, Carina Schanfeld.

“Continuar avanzando”

Cecco destacó el avance del programa de infraestructura que lleva adelante CAFESG y señaló que la obra de la Escuela Normal forma parte de un plan más amplio de intervención en establecimientos educativos y hospitales de la región.

“Es una satisfacción continuar avanzando con el Plan de mejoramiento de infraestructura escolar y hospitalaria en la región”, sostuvo el titular del organismo.

En ese sentido, informó que durante los últimos dos meses se licitaron tres obras y anticipó que durante el próximo mes se sumarán otras tres licitaciones, mientras actualmente se encuentran más de 20 obras en ejecución.

Otra obra educativa en San José

Durante la misma jornada, CAFESG también realizó la apertura de ofertas para la ampliación de la Escuela N° 54 “Carlos Souriques”, del barrio Perucho de San José.

En este caso se presentaron seis empresas y el presupuesto oficial supera los 508 millones de pesos.

La obra busca dar respuesta a la demanda de la comunidad educativa de esa localidad y continuar con las etapas constructivas pendientes del establecimiento.

De esta manera, mientras el proceso de evaluación de ofertas avanza, la Escuela Normal de Concordia vuelve a dar un paso hacia la concreción de la obra de restauración y puesta en valor de su histórico edificio, luego de que el primer llamado no pudiera avanzar.

Con informacion de prensa CAFESG

Redaccion de 7Paginas