CAFESG adjudicó la construcción de una alcantarilla en el acceso a Colonia La Argentina

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) adjudicó la Licitación Privada N° 01/2026, correspondiente a la construcción de una alcantarilla de hormigón armado en la ruta de acceso a Colonia La Argentina, en el Departamento Federación.

La obra fue adjudicada a la empresa GRINAC Movimiento de Suelos S.R.L., por un monto total de $147.166.580,94, luego del proceso de evaluación técnica y económica llevado adelante por la Comisión Evaluadora de CAFESG.

La intervención forma parte del plan de infraestructura que impulsa el organismo en distintos puntos de la región y tiene como objetivo mejorar las condiciones de circulación en uno de los accesos utilizados diariamente por vecinos, productores y trabajadores.

Desde CAFESG señalaron a 7Paginas, que la construcción de la alcantarilla permitirá mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, además de favorecer la conectividad de la zona rural.

La obra responde a una demanda planteada durante los últimos años por habitantes y usuarios habituales del camino, quienes requieren contar con infraestructura adecuada para garantizar el normal escurrimiento del agua y evitar inconvenientes que puedan afectar la circulación.

Al respecto, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, destacó la importancia de la adjudicación y afirmó: “Este paso reafirma el compromiso del organismo con el desarrollo de infraestructura estratégica para el Departamento Federación y da respuesta a una demanda de mucho tiempo de los vecinos de la zona”.

Inversión en infraestructura vial

Con una inversión que supera los 147 millones de pesos, la construcción de la alcantarilla se incorpora al conjunto de obras de infraestructura que CAFESG lleva adelante en el área de influencia de Salto Grande.

La intervención busca generar mejores condiciones para quienes utilizan diariamente el acceso a Colonia La Argentina, particularmente para el movimiento productivo y el tránsito de vecinos de la zona.