CAFESG adjudicó la obra para la construcción del comedor en la Escuela Agrotécnica El Limonar

El proyecto, que demandará una inversión cercana a los 300 millones de pesos, fue adjudicado a la empresa INCAR S.A., con sede en la ciudad de Concordia, y contará con un plazo de ejecución de 120 días corridos a partir del acta de replanteo.

La firma del contrato estuvo encabezada por el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, en representación de la Comisión, y por Luciano Luis Gini, en representación de la empresa contratista.

Según lo establecido en la Resolución N° 402/2025, a la que tuvo acceso 7Paginas, la obra será financiada bajo el sistema de unidad de medida y precios unitarios, con un monto total de $299.840.643,32. Además, se otorgará un anticipo financiero del 30% del total adjudicado —equivalente a $89.952.193— para facilitar el inicio de los trabajos.

Al respecto el presidente de Cafesg Carlos Cecco, tras la firma de esta adjudicación dijo a un cronista de 7Paginas, “el nuevo comedor para la escuela agrotecnica El Limonar, forma parte del plan de infraestructura educativa que CAFESG viene desarrollando por pedido del gobernador Rogelio Frigerio, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y de servicio en las escuelas rurales y técnicas de toda la región”, apuntó.

Y acotó, “una vez finalizada, la obra permitirá fortalecer la atención integral de los alumnos y brindar mejores condiciones de confort y alimentación a la comunidad educativa de esta escuela que funciona en colonia La Argentina, pero que cumple un rol clave en la formación de jóvenes federaenses y de la zona rural del departamento Federación”, subrayó Cecco.