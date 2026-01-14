Cafesg comienza el año con nuevas obras en la región

Según lo informado a 7Paginas, en el inicio del 2026, CAFESG continúa avanzando con su Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar y Hospitalaria, dando comienzo a tres obras y dejando otra en condiciones de iniciar en las próximas semanas. Las intervenciones apuntan a resolver problemáticas estructurales históricas en establecimientos educativos y de salud de la región.

En Concepción del Uruguay ya se encuentran en ejecución los trabajos en el edificio que comparten la Escuela N°36 “Esteban Echeverría” y la Escuela Secundaria N°9 “América”. Con un presupuesto de $198.009.447,70, la obra contempla una intervención integral que incluye la impermeabilización de cubiertas mediante tecnología de caucho y malla, la construcción de rampas de accesibilidad y la renovación completa de la instalación eléctrica en aulas y en el SUM. Además, se destaca la remodelación total de la cocina, que será equipada con mobiliario y equipamiento nuevo.

En tanto, en Concordia la prioridad está puesta en la seguridad edilicia. En la Escuela N°9 “Intendente Gerardo Yoya” se avanza con el recambio de las cubiertas de techos, una obra considerada fundamental luego de que estudios técnicos detectaran deformaciones en las losas que superaban ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente. La inversión destinada a esta intervención asciende a $199.798.565,58.

Asimismo, para fines de este mes está previsto el inicio de las obras en la Escuela N°51 “Felipe Gardel”, también en Concordia. Con un presupuesto oficial de $186.688.360,56, el proyecto contempla la solución de graves filtraciones, el cambio integral de aberturas, la reparación de pisos hundidos y la ejecución de rampas de accesibilidad.

En el ámbito de la salud pública, esta semana comenzaron los trabajos de refacción y ampliación del sector de cocina del Hospital San José de Federación. La obra, con un presupuesto estimado de $261.449.863,81, incluye el rediseño de 122 metros cuadrados y la incorporación de equipamiento industrial de última generación en acero inoxidable, como cámaras de frío, heladeras verticales, cocinas de alta recuperación y extractores de aire.

De esta manera, CAFESG inicia el 2026 transformando los recursos de la región en soluciones concretas, con obras que impactan directamente en la educación y la salud de las comunidades del área de influencia de Salto Grande.