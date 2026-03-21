CAFESG: dos décadas de obras entre concentración, expansión y un nuevo debate por la distribución

El estudio cobra especial relevancia en el marco de la nueva ley que redefine el reparto de los excedentes, estableciendo un 25% para el departamento Concordia y otro 25% para Federación, mientras que el resto será distribuido entre los demás departamentos de la región. Sin embargo, aún no está definido cómo se asignarán esos porcentajes dentro de cada uno de los dos departamentos principales.

Concentración inicial: Concordia, Federación y el crecimiento de Chajarí (1999–2007)

En los primeros años, la inversión tuvo un claro objetivo de reparación de los efectos provocados por la represa, lo que explica la fuerte concentración en las ciudades más afectadas.

En ese período, Concordia lideró ampliamente con 90 obras, seguida por Federación con 44, mientras que Chajarí mostró un crecimiento sostenido hasta alcanzar 33 intervenciones, consolidándose como tercer polo.

También se destacaron localidades como Santa Ana (12), Villa del Rosario (9) y San Jaime de la Frontera (8). En el departamento Concordia, además de la ciudad cabecera, sobresalieron La Criolla (11), Los Charrúas (10) y Colonia Ayuí (9).

Fuera de la región inmediata, ciudades como Concepción del Uruguay (20), Villaguay (6) y Federal (5) mantuvieron una participación constante aunque menor.

Continuidad del esquema concentrado (2008–2011)

Durante los primeros años de la gestión de Sergio Urribarri, se mantuvo la tendencia.

Entre 2008 y 2009, Concordia concentró 30 obras, seguida por Chajarí (9) y Federación (5). En 2010 y 2011, la ciudad cabecera volvió a liderar con 19 y 16 intervenciones respectivamente.

En paralelo, comenzó a ampliarse la llegada a localidades más pequeñas como Estancia Grande, Puerto Yeruá y Nueva Escocia, aunque sin modificar el predominio de las principales ciudades.

Expansión y mayor alcance territorial (2012–2015)

Entre 2012 y 2013 se produjo un fuerte crecimiento en la cantidad de obras, llegando a duplicarse en un año.

Si bien Concordia continuó encabezando, comenzaron a ganar protagonismo ciudades como Chajarí, Federación, Villaguay y San Salvador, evidenciando una mayor diversificación territorial.

En 2014 y 2015 el volumen descendió, aunque se mantuvo la centralidad de Concordia (15 y 13 obras), con una distribución más amplia hacia localidades como Basavilbaso, Villa Elisa y colonias del departamento Colón.

En este período también se consolidó el peso de Chajarí dentro de CAFESG, incluso superando en algunos momentos a Federación, lo que reflejó su posicionamiento político dentro del esquema provincial.

Caída abrupta de la inversión (2016–2019)

Con el cambio de gestión provincial en 2016 se produjo un quiebre significativo.

Ese año se registraron solo 7 obras, en 2017 no hubo ejecuciones, y en 2018 y 2019 los números se mantuvieron bajos (8 y 5 respectivamente).

En este contexto, Concordia y Federación siguieron siendo las ciudades con mayor presencia, aunque con cifras reducidas, mientras que aparecieron nuevas localidades como Villa Clara, San Salvador y San José de Feliciano dentro de un esquema más disperso.

Dispersión con bajo volumen (2020–2023)

Durante el segundo mandato de Gustavo Bordet se observó una leve recuperación en 2020 (25 obras), pero sin alcanzar niveles históricos.

La característica principal fue la amplia dispersión territorial, con obras en numerosas localidades pequeñas como Los Conquistadores, Villa Domínguez, Pronunciamiento y General Campos.

No obstante, la tendencia volvió a caer en 2022 (10 obras), y en 2023 se produjo una reconfiguración con mayor presencia en ciudades del departamento Colón como Ubajay, Pueblo Liebig y La Clarita.

2024–2025: nueva concentración en Colón y continuidad en Concordia

Con la nueva gestión provincial, se observa un cambio en la distribución de las obras.

Las ciudades del departamento Colón pasan a tener un rol central:

Colón: 7 obras

San José: 5 obras

Ubajay y Colonia del Carmen: 1 obra cada una

En paralelo, Concordia mantiene su protagonismo con 8 intervenciones, principalmente en educación y salud.

En el departamento Federación, en cambio, se registra menor volumen:

Federación: 4 obras

Chajarí: 2 obras

Otras localidades: 1 obra cada una

Por su parte, Concepción del Uruguay suma 8 obras, con intervenciones en infraestructura sanitaria y educativa.

Un nuevo escenario y el desafío de la equidad

El recorrido histórico evidencia que la distribución de los fondos de CAFESG estuvo, en gran medida, condicionada por decisiones políticas y por la relación entre los gobiernos provinciales y los municipios.

Casos como el de Chajarí muestran cómo una ciudad pudo posicionarse fuertemente en determinados períodos, incluso sin ser la más afectada por la represa, mientras que Concordia concentró durante años la mayor cantidad de obras, muy por encima del resto.

En este contexto, la nueva ley busca introducir un criterio de mayor equidad, reconociendo el origen de los recursos en los departamentos de Concordia y Federación. No obstante, el desafío será evitar nuevas concentraciones desproporcionadas y establecer mecanismos claros y transparentes de distribución.

El futuro de CAFESG abre así un debate clave: cómo equilibrar reparación histórica, desarrollo regional y equidad territorial en el uso de uno de los fondos más importantes de la región.

Fuente: Datos oficiales de Cafesg

Redaccion de 7Paginas