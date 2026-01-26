CAFESG finalizó las obras de infraestructura sanitaria en la Escuela Técnica N° 1 «Brigadier Pascual Echagüe» de Concordia

Los trabajos, que demandaron una inversión total de $166.905.127,59, apuntaron a resolver deficiencias estructurales históricas en el establecimiento educativo.

La intervención incluyó la ejecución completa y reparación de los núcleos sanitarios tanto en planta baja como en planta alta, destacando que los de la planta alta estuvieron clausurados durante 25 años, obligando a la comunidad educativa a convivir con limitaciones de infraestructura durante un cuarto de siglo.

Durante la recorrida final de obra, el vocal del Directorio de CAFESG, Martín Dri, estuvo acompañado por el inspector de la obra, Arq. Ricardo Colugnatti, y el rector del establecimiento, José Canet.

Al respecto, Dri manifestó: «Es una satisfacción, después de tantos meses de trabajo, ver los resultados de una obra tan esperada por la comunidad educativa. Imagínense que, por ejemplo, los baños de la planta alta hace 25 años que estaban clausurados y los de la planta baja se encontraban en muy mal estado por el uso intensivo».

Además de la recuperación de los sanitarios, el proyecto contempló la refacción, reparación y optimización del sistema de aireación y ventilación en el sector de planta alta y la instalación de un nuevo tanque de bombeo y un tanque de reserva, garantizando una presión y alimentación de agua fría constante y eficiente para todos los grupos sanitarios.

Con esta obra, CAFESG reafirma su compromiso con la educación pública, garantizando mejores condiciones para los cientos de alumnos, docentes y personal que transitan diariamente por la E.N.E.T. Nº1.