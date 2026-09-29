CAFESG impulsa “Encuentro Vital”, un espacio comunitario con talleres para adultos mayores

En el marco de las acciones destinadas a promover la participación, el acompañamiento y el bienestar de los adultos mayores, la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) llevará adelante una nueva propuesta denominada “Encuentro Vital – Espacio Comunitario para Adultos Mayores”.
La iniciativa tiene como objetivo generar espacios de aprendizaje, recreación y encuentro, brindando herramientas que permitan fortalecer la autonomía y la confianza de los adultos mayores en diferentes situaciones de la vida cotidiana.
A través de esta propuesta se desarrollarán talleres vinculados al uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales, junto con actividades recreativas orientadas a compartir y fortalecer los vínculos comunitarios.
“Jugar es vivir”: una propuesta para compartir
Como parte de Encuentro Vital, se desarrollará el taller recreativo “Jugar es vivir”, destinado a generar un espacio de encuentro, entretenimiento y participación.
El primer encuentro tendrá lugar el domingo 4 de octubre, a las 15 horas, en el salón del Centro de Jubilados Nuevo Milenio, ubicado en Tala y República del Paraguay.
La propuesta tendrá una segunda jornada el miércoles 14 de octubre, a las 9 horas, en el Salón Centenario, ubicado en Diamante y Dr. Florenza.
A través de diferentes actividades recreativas, el taller propone compartir una jornada diferente, promoviendo la participación y el intercambio entre los adultos mayores.
Capacitaciones para el uso del celular y el cajero automático
El primer encuentro se llevará a cabo el viernes 9 de octubre, de 10 a 12 horas, en el salón del Centro de Jubilados Plaza Sol, ubicado en Entre Ríos 1177.
En esta oportunidad se desarrollarán los talleres “Aprendemos a usar nuestro celular” y “Aprendemos a usar el cajero automático”.
Las capacitaciones estarán orientadas a brindar conocimientos prácticos para facilitar el uso de dispositivos tecnológicos y herramientas de gestión cotidiana, promoviendo un manejo más seguro y confiado.
En el taller sobre celulares se abordarán diferentes funciones y herramientas de uso habitual, mientras que la capacitación sobre cajeros automáticos buscará brindar conocimientos que permitan realizar operaciones y trámites de manera sencilla y segura.
La propuesta busca transmitir que nunca es tarde para aprender algo nuevo, generando un espacio de acompañamiento en el que los participantes puedan incorporar conocimientos y despejar dudas.
Una propuesta orientada al encuentro y la autonomía
Desde CAFESG señalaron a 7Paginas la importancia de generar espacios destinados a los adultos mayores que contemplen tanto el acceso a nuevas herramientas como la posibilidad de compartir experiencias y fortalecer los vínculos comunitarios.
En este sentido, “Encuentro Vital” propone acompañar a los participantes en el aprendizaje de herramientas de uso cotidiano y, al mismo tiempo, ofrecer espacios de recreación y socialización.
La iniciativa parte de una premisa central: la autonomía y el aprendizaje no tienen edad, y cada nuevo conocimiento puede contribuir a desenvolverse con mayor confianza y seguridad en la vida cotidiana.
Para más información sobre el Cronograma de actividades se puede ingresar en: https://cafesg.gob.ar/cafesg2/wp-content/uploads/2026/09/Agenda-de-Actividades-CAFESG-01.pdf y las inscripciones se realizan en cada Centro de Jubilados.
Con esta propuesta, CAFESG continúa impulsando espacios comunitarios destinados a los adultos mayores, promoviendo el aprendizaje, la participación, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos sociales.