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Lunes 28 de septiembre de 2026
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CAFESG impulsa “Encuentro Vital”, un espacio comunitario con talleres para adultos mayores

La iniciativa contempla capacitaciones sobre el uso del celular y el cajero automático, además de propuestas recreativas. Las actividades se desarrollarán durante octubre y noviembre en distintos espacios de la comunidad.
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Redacción 7Paginas

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En el marco de las acciones destinadas a promover la participación, el acompañamiento y el bienestar de los adultos mayores, la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) llevará adelante una nueva propuesta denominada “Encuentro Vital – Espacio Comunitario para Adultos Mayores”.

La iniciativa tiene como objetivo generar espacios de aprendizaje, recreación y encuentro, brindando herramientas que permitan fortalecer la autonomía y la confianza de los adultos mayores en diferentes situaciones de la vida cotidiana.

A través de esta propuesta se desarrollarán talleres vinculados al uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales, junto con actividades recreativas orientadas a compartir y fortalecer los vínculos comunitarios.

“Jugar es vivir”: una propuesta para compartir

Como parte de Encuentro Vital, se desarrollará el taller recreativo “Jugar es vivir”, destinado a generar un espacio de encuentro, entretenimiento y participación.

El primer encuentro tendrá lugar el domingo 4 de octubre, a las 15 horas, en el salón del Centro de Jubilados Nuevo Milenio, ubicado en Tala y República del Paraguay.

La propuesta tendrá una segunda jornada el miércoles 14 de octubre, a las 9 horas, en el Salón Centenario, ubicado en Diamante y Dr. Florenza.

A través de diferentes actividades recreativas, el taller propone compartir una jornada diferente, promoviendo la participación y el intercambio entre los adultos mayores.

Capacitaciones para el uso del celular y el cajero automático

El primer encuentro se llevará a cabo el viernes 9 de octubre, de 10 a 12 horas, en el salón del Centro de Jubilados Plaza Sol, ubicado en Entre Ríos 1177.

En esta oportunidad se desarrollarán los talleres “Aprendemos a usar nuestro celular” y “Aprendemos a usar el cajero automático”.

Las capacitaciones estarán orientadas a brindar conocimientos prácticos para facilitar el uso de dispositivos tecnológicos y herramientas de gestión cotidiana, promoviendo un manejo más seguro y confiado.

En el taller sobre celulares se abordarán diferentes funciones y herramientas de uso habitual, mientras que la capacitación sobre cajeros automáticos buscará brindar conocimientos que permitan realizar operaciones y trámites de manera sencilla y segura.

La propuesta busca transmitir que nunca es tarde para aprender algo nuevo, generando un espacio de acompañamiento en el que los participantes puedan incorporar conocimientos y despejar dudas.

Una propuesta orientada al encuentro y la autonomía

Desde CAFESG señalaron a 7Paginas la importancia de generar espacios destinados a los adultos mayores que contemplen tanto el acceso a nuevas herramientas como la posibilidad de compartir experiencias y fortalecer los vínculos comunitarios.

En este sentido, “Encuentro Vital” propone acompañar a los participantes en el aprendizaje de herramientas de uso cotidiano y, al mismo tiempo, ofrecer espacios de recreación y socialización.

La iniciativa parte de una premisa central: la autonomía y el aprendizaje no tienen edad, y cada nuevo conocimiento puede contribuir a desenvolverse con mayor confianza y seguridad en la vida cotidiana.

Para más información sobre el Cronograma de actividades se puede ingresar en: https://cafesg.gob.ar/cafesg2/wp-content/uploads/2026/09/Agenda-de-Actividades-CAFESG-01.pdf y las inscripciones se realizan en cada Centro de Jubilados.

Con esta propuesta, CAFESG continúa impulsando espacios comunitarios destinados a los adultos mayores, promoviendo el aprendizaje, la participación, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos sociales.