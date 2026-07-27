CAFESG inició la refacción integral de la Escuela Nº 55 «J.J. Urquiza» de Concordia

Segun se dijo a 7Paginas, la obra forma parte del plan de recuperación de infraestructura escolar que impulsa la gestión del gobernador Rogelio Frigerio en toda la provincia y permitirá resolver problemas estructurales que durante años afectaron el normal desarrollo de las clases.

Los trabajos comprenden la intervención integral del edificio, con la renovación completa de la cubierta de techos, la refacción total de los sanitarios y la cocina, mejoras estructurales, nuevos revestimientos, el recambio total de aberturas y la modernización del sistema de iluminación, con el objetivo de garantizar un espacio seguro, funcional y adecuado para estudiantes, docentes y personal de la institución.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que «La Escuela Nº 55 es una de las instituciones más históricas de Concordia y durante muchos años fue un símbolo del abandono. Cuando recorrimos el establecimiento, los propios docentes nos contaban que ya ni recordaban cuándo había sido la última intervención importante. Hoy estamos cumpliendo el compromiso de recuperar este edificio para que los chicos y los docentes vuelvan a tener el lugar que merecen, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos».

Por su parte, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, señaló: «Es un gran logro iniciar otra obra más con una inversión tan importante, que se suma al Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar y Hospitalaria que estamos llevando adelante en toda la región de Salto Grande por decisión de nuestro gobernador». Y agregó: «Desde CAFESG seguimos administrando los recursos de la región para concretar obras que verdaderamente le cambian la vida a la gente y garantizan el futuro de nuestros chicos».

La intervención responde a un reclamo histórico de directivos, docentes y familias. Durante los últimos años, las deficiencias edilicias, especialmente las filtraciones en los techos durante los días de lluvia, provocaron reiteradas interrupciones de las actividades escolares y complicaron el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

En ese sentido, el vocal de CAFESG, Martín Dri, expresó: «Esta es una obra sumamente necesaria y esperada por toda la comunidad educativa. Durante años, los días de lluvia la escuela sufría filtraciones y un deterioro general que obligaba a suspender las clases porque no estaban dadas las condiciones para los chicos y los docentes. Ver hoy el inicio de esta obra es una enorme satisfacción».

La refacción de la Escuela Nº 55 se integra al Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar y Hospitalaria que ejecuta CAFESG en los departamentos de la región de Salto Grande, en el marco de una política del Gobierno de Entre Ríos destinada a recuperar edificios públicos esenciales y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de la educación y la salud.