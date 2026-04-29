CAFESG invertirá más de 670 millones en tres escuelas de la región: “Llevamos más de 30 escuelas intervenidas”, destacó Cecco

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) continúa con su fuerte plan de infraestructura en el territorio provincial. Este miércoles, se llevó a cabo la apertura de sobres para tres nuevas licitaciones que permitirán refaccionar establecimientos educativos en los departamentos Uruguay y Colón, con una inversión total que supera los 670 millones de pesos.

El acto contó con la presencia del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, el intendente de San José, Gustavo Bastián, y vocales del directorio.

Gestión y planificación

Mauricio Colello destacó que estas licitaciones son el resultado de un Estado que «planifica y ordena sus recursos». Según el funcionario, «detrás de cada intervención hay una necesidad real de una comunidad que estamos atendiendo. Nuestro compromiso es que los recursos se traduzcan en mejores condiciones para enseñar y aprender».

Por su parte, Carlos Cecco realizó un balance de la gestión actual frente al organismo, subrayando el ritmo de obra pública: «Llevamos más de 30 escuelas intervenidas y siete hospitales renovados. Además, en estos dos años mejoramos los caminos de la producción con una inversión de 1.000 millones de pesos», detalló.

El detalle de las obras en las escuelas

Las intervenciones apuntan a resolver problemas estructurales y mejorar el confort de alumnos y docentes:

Escuela N° 22 (San Marcial): Con un presupuesto de 298 millones de pesos, se renovarán sanitarios y cielorrasos, además de la restauración de carpinterías históricas.

Escuela N° 11 (Colonia San Justo): La inversión de 253 millones se destinará a la terminación de un Salón de Usos Múltiples (SUM) totalmente equipado y tareas de impermeabilización.

El Brillante (Ueni N° 53 y Secundaria N° 6): Se invertirán 120 millones de pesos para solucionar filtraciones y humedad en la escuela Esmeralda Bertelli. Los trabajos incluyen reparación de techos, mejoras en baños y un nuevo sistema de captación pluvial.

Un plan integral para la región

Desde CAFESG señalaron que estas obras no son hechos aislados, sino que forman parte de un plan sistemático de mejoramiento de infraestructura escolar y hospitalaria. El objetivo central es garantizar que los edificios públicos cuenten con el mantenimiento necesario para su funcionamiento óptimo y el bienestar de los vecinos de toda la región de Salto Grande.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas.