CAFESG licitó una importante obra para la Escuela Especial de Federación y Cecco nuevos proyectos

La iniciativa forma parte del Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar y Hospitalaria que CAFESG viene desarrollando en la región de Salto Grande, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias de establecimientos educativos y de salud.

La obra contempla la ampliación del comedor escolar, la refuncionalización del sector de cocina, la construcción de espacios destinados a despensa y depósito general, además de importantes tareas de mantenimiento y modernización. Entre los trabajos previstos se encuentran reparaciones de pisos, revoques, cielorrasos y aberturas, la puesta en funcionamiento de todos los sanitarios y la renovación completa de la instalación eléctrica conforme a las normativas vigentes.

Al termino de dicho acto, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, señaló a un cronista de 7Paginas, que esta nueva licitación se suma a las más de 35 intervenciones realizadas por el organismo en establecimientos educativos de la región durante los últimos dos años.

“Es la quinta escuela en la que trabajamos en Federación. Este proyecto reafirma el compromiso del gobierno con el fortalecimiento de la educación pública y la mejora de los espacios donde se desarrollan las actividades de enseñanza y aprendizaje”, expresó.

Siete empresas interesadas

Durante el acto de apertura, Cecco valoró la participación de siete oferentes, destacando que esto no solo garantiza transparencia y competitividad en el proceso licitatorio, sino que también genera movimiento económico y oportunidades laborales para la región.

“CAFESG está dinamizando la obra pública. Prácticamente es el único organismo que está realizando obras en la costa del río Uruguay”, afirmó.

El funcionario explicó además que la Escuela Especial N°16 presenta sectores que requieren una intervención urgente y que, junto a futuros aportes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), se espera dejar el edificio en óptimas condiciones de funcionamiento.

Más obras para Federación

Cecco adelantó que en los próximos días se inaugurará la remodelación integral del Taller Protegido de Federación, una obra destinada a brindar mejores condiciones a jóvenes con discapacidad que egresan de la Escuela Especial N°16.

“Se refaccionó completamente el edificio, incorporando cocina equipada, baños adaptados y mejores espacios de trabajo. Era una institución que estaba muy deteriorada y hoy podrá cumplir un rol fundamental para la inclusión”, destacó.

Asimismo, anunció nuevas inversiones educativas para el segundo semestre del año. Entre ellas mencionó la extensión de la red de gas y la construcción de cuatro nuevas aulas en la Escuela N°44, debido al crecimiento de su matrícula.

También se encuentra en análisis la posibilidad de avanzar con obras en otro establecimiento educativo ubicado en la zona de la capilla Don Bosco y la comisaría local.

Con estas iniciativas, CAFESG continúa consolidando un plan de inversiones destinado a fortalecer la infraestructura educativa de Federación y de toda la región de Salto Grande, apostando a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para miles de estudiantes entrerrianos.

Redaccion de 7Paginas