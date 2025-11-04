CAFESG presentó al Concejo Deliberante de Federación el informe sobre la licitación del Hospital San José

El cumplimiento de este pedido, realizado a través de la Resolución N° 1.176–H.C.D. del 17 de octubre de 2025, fue confirmado mediante una nota firmada por el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, y dirigida a la presidenta del cuerpo legislativo, Dra. Silvana P. Monzón.

Transparencia y acceso público

El informe presentado aborda en detalle los cinco puntos requeridos por el Concejo (a, b, c, d y e), incluyendo información técnica, pliegos y datos administrativos vinculados al proceso licitatorio.

En su presentación, Cecco destacó que toda la documentación y los antecedentes de la licitación son públicos y se encuentran disponibles en el portal institucional de CAFESG desde el inicio del proceso.

“La información contenida en el informe, incluidos los pliegos y datos técnicos de la licitación, es de acceso público y está disponible para la consulta de todos los interesados”, expresó el titular del organismo.

Además, la institución reiteró su plena disposición a brindar aclaraciones o ampliaciones ante cualquier solicitud del HCD o de los bloques legislativos locales.

Una obra esperada

La obra de refacción y ampliación de la cocina del Hospital San José fue considerada imprescindible por el personal técnico, dado que las instalaciones no han recibido mejoras desde su construcción original en 1979.

Desde CAFESG señalaron que la iniciativa apunta a modernizar un espacio clave en la atención hospitalaria, garantizando mejores condiciones de trabajo y mayor seguridad alimentaria para pacientes y personal del nosocomio.

