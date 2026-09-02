CAFESG relanza la licitación para la restauración y puesta en valor de la Escuela Normal de Concordia

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) oficializó un nuevo llamado a licitación pública para concretar la obra de refacción, restauración y puesta en valor de la histórica Escuela N° 15 “Domingo Faustino Sarmiento”, conocida como Escuela Normal de Concordia.

La obra forma parte del Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar y Hospitalaria que impulsa el organismo en la región y cuenta con un presupuesto oficial de $1.498.857.782,54.

Se trata de la Licitación Pública N° 09/2026, que busca avanzar finalmente con una intervención largamente esperada por la comunidad educativa concordiense y permitirá recuperar y poner en valor uno de los edificios emblemáticos de la ciudad.

Un nuevo llamado tras la desestimación de la licitación anterior

La convocatoria fue realizada luego de que CAFESG decidiera desestimar el anterior proceso licitatorio, correspondiente a la Licitación Pública N° 06/2026.

Según se informó a 7Paginas, tras el análisis técnico, legal y económico de las propuestas presentadas por las empresas oferentes, se determinó que ninguna cumplía en su totalidad con los requisitos formales establecidos en los pliegos de bases y condiciones ni con las especificaciones técnicas requeridas para la obra.

Ante esta situación, el Directorio de CAFESG resolvió rechazar las ofertas y avanzar con un nuevo llamado, priorizando la transparencia, el resguardo de los intereses provinciales y el cumplimiento de las exigencias técnicas necesarias para una obra de esta magnitud.

Con el objetivo de concretar el proyecto, el Directorio del organismo, encabezado por su presidente Carlos Cecco, firmó los nuevos pliegos para el relanzamiento de la licitación.

Fechas y detalles de la convocatoria

Los interesados podrán adquirir los pliegos desde el 3 hasta el 17 de septiembre de 2026 inclusive. El valor establecido para su habilitación es de 120.000 pesos, que deberán abonarse mediante transferencia o depósito en la cuenta oficial de CAFESG en el Banco de Entre Ríos.

Además, los pliegos podrán ser consultados de manera libre y gratuita, sin obligación de compra, a través del sitio oficial de CAFESG.

La presentación de ofertas se realizará en la sede central del organismo, ubicada en calle San Juan N° 2097 de Concordia, hasta el día y horario establecido para la apertura.

El acto de apertura de sobres se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas, en las oficinas centrales de CAFESG.

Una obra esperada para la comunidad educativa

La nueva convocatoria representa un paso importante para avanzar en la recuperación y puesta en valor de la histórica Escuela Normal, uno de los edificios educativos más representativos de Concordia.

Desde CAFESG destacaron que el relanzamiento del proceso ratifica la decisión de sostener la inversión en infraestructura escolar y de garantizar mecanismos transparentes para asegurar que las obras de gran envergadura puedan ejecutarse correctamente.