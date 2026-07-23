CAFESG y CTM lanzaron en Concordia una capacitación para fortalecer el abordaje de la salud mental en infancias y adolescencias

Con la participación de autoridades provinciales, municipales y referentes del sistema de salud, este jueves se puso en marcha la capacitación «Salud Mental de Infancias y Adolescencias en contextos actuales con abordaje en el ámbito educativo y sociocomunitario», una propuesta destinada a brindar herramientas para la prevención y el tratamiento de las problemáticas vinculadas a la salud mental.

El acto de apertura se desarrolló en la sede de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y fue encabezado por el presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Alejandro Daneri; el presidente de CAFESG, Carlos Cecco; el secretario de Salud de Entre Ríos, Dr. Daniel Valentinuz; y el director general de Salud Mental de la provincia, Dr. Esteban Dávila. También participaron funcionarios municipales, profesionales de la salud y representantes de distintas instituciones de la región.

La capacitación es organizada en forma conjunta por CAFESG, la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, el Ministerio de Salud de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE), y busca fortalecer el trabajo de quienes desempeñan tareas en ámbitos educativos, sanitarios y comunitarios.

«Es una prioridad fortalecer a quienes están en la primera línea»

Minutos previos al acto de apertura, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, destacó a 7Paginas, la importancia de comenzar un proceso de formación sostenido en el tiempo.

«Para CAFESG esta es una prioridad. Tenemos que apoyar y fortalecer a quienes están en la primera línea de acción frente a esta problemática. Hoy comenzamos un ciclo de capacitaciones que tendrá continuidad porque la sociedad necesita respuestas y acompañamiento», expresó.

Cecco anunció además que el organismo pondrá en funcionamiento un Área de Desarrollo, desde donde se impulsarán nuevas acciones vinculadas a la salud mental y otras problemáticas sociales, trabajando en conjunto con la Provincia y la CTM.

Trabajo articulado entre instituciones

El secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Valentinuz, remarcó que la decisión del Gobierno provincial de elevar Salud Mental al rango de Dirección General refleja la importancia que se le asigna a esta problemática.

«La mejor manera de trabajar es de forma interinstitucional e interministerial. Estas capacitaciones alcanzan a clubes, iglesias, escuelas y distintas organizaciones porque hablar de salud mental es una responsabilidad de todos», afirmó.

El funcionario señaló además que el objetivo es acompañar a la población tanto en la prevención como en el abordaje de situaciones complejas, entre ellas las relacionadas con la prevención del suicidio.

«La salud mental atraviesa a toda la sociedad»

Por su parte, el director general de Salud Mental de Entre Ríos, Dr. Esteban Dávila, sostuvo que la salud mental no puede limitarse únicamente al ámbito sanitario.

«Es una problemática transversal que atraviesa todas las instituciones. Necesitamos trabajar entre todos porque son problemas multicausales y eso implica una responsabilidad compartida», indicó.

Dávila explicó que la provincia trabaja sobre dos ejes fundamentales: la prevención y la asistencia.

En ese sentido, destacó que la capacitación apunta especialmente a fortalecer el trabajo con niños y adolescentes.

«No podemos perder de vista a las infancias y adolescencias porque allí está el futuro. Tenemos que preparar a quienes trabajan diariamente con ellos para prevenir la aparición de estas problemáticas», señaló.

Asimismo, recordó que el crecimiento de los trastornos vinculados a la salud mental no es reciente.

«Esta tendencia viene desde 2001 y, tras la pandemia de COVID-19, las problemáticas prácticamente se triplicaron. Por eso debemos sostener en el tiempo las políticas de prevención y reforzar la capacidad de asistencia en hospitales y centros de salud», explicó.

También informó que la provincia desarrolla, junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), programas de capacitación destinados a personal no especializado, debido a la creciente demanda de atención.

El respaldo de CTM

El presidente de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, Alejandro Daneri, reafirmó el compromiso del organismo con este tipo de iniciativas.

«La Delegación Argentina siempre va a acompañar acciones como estas. La prevención es fundamental y este trabajo debe tener continuidad. Valoramos el esfuerzo que está realizando la Provincia y desde CTM seguiremos apoyando estas políticas porque somos parte de esta comunidad», expresó.

Daneri destacó además la decisión del Gobierno entrerriano de jerarquizar el área de Salud Mental y valoró la creación del Área de Desarrollo en CAFESG como herramientas para dar continuidad a las acciones.

La capacitación forma parte de una serie de encuentros que continuarán desarrollándose en la región con el propósito de brindar herramientas teóricas y prácticas para el abordaje de problemáticas psicosociales en ámbitos educativos y comunitarios.

Desde las instituciones organizadoras coincidieron en que el desafío pasa por consolidar un trabajo permanente entre el Estado, el sistema educativo, los equipos de salud, los clubes, las iglesias y las organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer la prevención y mejorar la atención de una problemática que afecta a toda la sociedad.

Redacción de 7Paginas