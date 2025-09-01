CAFESG y la ONG Ángeles Callejeros firman un convenio de colaboración para fortalecer el trabajo social en Concordia

Este acuerdo estratégico establece un marco de cooperación para la ejecución de diversas iniciativas que buscan fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Concordia. Entre los principales objetivos se encuentran:

– Programa «Raíces en Comunidad»: talleres de formación y desarrollo para niños, niñas, adolescentes y sus familias.

– Capacitación para voluntarios: a través del programa «Formador de Formadores», se capacitará a voluntarios para optimizar su trabajo en el territorio.

– Fortalecimiento institucional: se implementarán herramientas de diseño y monitoreo de indicadores estratégicos para la gestión de la ONG.

Además, el convenio contempla la colaboración en estudios, asistencia técnica y la organización de eventos como cursos, seminarios y talleres, con el fin de optimizar la funcionalidad institucional de ambas partes y maximizar el impacto de sus acciones.

Carlos Cecco, presidente de CAFESG, destacó la importancia de este tipo de alianzas: «Estamos convencidos de que el trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil es clave para llegar a quienes más lo necesitan. Este convenio nos permitirá unir fuerzas con una organización que tiene un profundo compromiso social y experiencia en el territorio».

Por su parte, Franco Bollini, presidente de Ángeles Callejeros, expresó su satisfacción con el acuerdo: «Creemos que vincularnos con instituciones como CAFESG, uniendo el estado y el privado, es la única manera de poder llegar a una solución definitiva y sostenible, sabemos que hacemos varias cosas pero solos no llegamos a ningún lado, entonces siempre estamos en pro de buscar estas alianzas que nos ayuden hacer mejor las cosas, poder llegar a más chicos y lograr el verdadero cambio en la comunidad de Concordia».

Ambas entidades se comprometen a poner a disposición sus recursos, conocimientos y capacidades para garantizar el uso eficiente y transparente de los medios destinados a estos fines.