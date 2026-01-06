Caída de contratos: la UOEMC endurece el reclamo y exige que el Ejecutivo reabra el diálogo

Durante el encuentro, se resolvió declarar el estado de alerta y movilización, además de consensuar una serie de acciones que se irán incrementando con el correr de los días si no hay respuestas por parte del Ejecutivo municipal. En ese marco, Torres agradeció el acompañamiento de los trabajadores y remarcó la preocupación existente en distintas áreas del municipio.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, el dirigente sindical adelantó que la primera actividad se llevará a cabo este martes en la Dirección de Tránsito, una de las dependencias más afectadas por la caída de contratos, situación que también alcanza a las áreas de Deportes y salud. “Con los compañeros acordamos agudizar el reclamo mientras transcurran los días, por eso también se habló de avanzar con un paro general de actividades”, anticipó.

Torres calificó la situación como “muy grave” y señaló que el principal objetivo del gremio es que el intendente Francisco Azcué retome el diálogo con los representantes de los trabajadores. “Ante semejante medida se ha llamado a silencio y eso complica el panorama y la relación a futuro con la parte gremial”, advirtió.

Asimismo, no descartó la posibilidad de visibilizar el conflicto a nivel nacional, llevando la problemática a medios de alcance país, en caso de que no se produzcan avances en las negociaciones.

Desde la UOEMC sostienen que la caída de los contratos impacta de manera directa en el funcionamiento de áreas sensibles del municipio y en la situación laboral de decenas de familias, por lo que reclaman una pronta respuesta política que permita encauzar el conflicto.