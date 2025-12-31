Caída de contratos municipales: el STEMC convoca a una masiva concentración en rechazo a las medidas del Ejecutivo

Desde la conducción sindical se hizo un llamado amplio a toda la familia municipal, incluyendo personal de planta permanente, trabajadores contratados —con y sin aportes— y monotributistas, con el objetivo de expresar de manera colectiva el descontento frente a las políticas implementadas por la gestión del intendente Francisco Azcué.

En un comunicado enviado a la redaccion de 7Paginas, el gremio manifestó su “más profundo rechazo” a las medidas adoptadas por el Ejecutivo local, a las que califican como carentes de sensibilidad social y de empatía hacia los trabajadores municipales que, según remarcan, sostienen diariamente el funcionamiento de la ciudad.

El STEMC exige la inmediata protección de las fuentes laborales y advierte que el ajuste no puede convertirse en una excusa para dejar a numerosas familias sin ingresos en un contexto económico que describen como crítico. “No se puede gobernar recortando derechos y poniendo en riesgo la estabilidad de los hogares concordienses”, señalaron.

Asimismo, desde el sindicato cuestionaron lo que consideran una aplicación desigual de la austeridad. Mientras se avanza con la caída de contratos, denuncian que el intendente continúa designando jubilados en cargos de funcionarios, lo que —afirman— evidencia una distribución de los recursos que consideran discrecional e injusta.

Finalmente, la entidad gremial sostuvo que resulta inaceptable que, en este momento del año, la gestión municipal priorice el recorte del empleo por sobre la estabilidad laboral, y ratificó la convocatoria a la concentración como una muestra de unidad y defensa del trabajo municipal.