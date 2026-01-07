Caída de Contratos, nota de repudio de la agrupación Dorrego

A través de un comunicado enviado a 7Paginas, los integrantes de la agrupación manifestaron su profunda consternación por lo que calificaron como una determinación “arbitraria, discriminatoria y carente de sensibilidad”, que no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que también afecta de manera directa a las familias de los trabajadores despedidos y al entramado social de la ciudad.

Desde la Dorrego señalaron que los argumentos utilizados para justificar la caída de los contratos estarían “enmascarados bajo otras palabras”, pero responderían en realidad a motivaciones políticas. En ese sentido, repudiaron la falta de transparencia en el proceso y la ausencia de explicaciones claras por parte de las autoridades municipales.

En el mismo documento, la agrupación exigió la inmediata reincorporación de los trabajadores cesanteados y reclamó la realización de una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer los motivos y mecanismos utilizados para llevar adelante los despidos. Asimismo, remarcaron la necesidad de garantizar el respeto a los derechos laborales y de erradicar cualquier forma de discriminación por razones políticas.

Finalmente, la Agrupación Dorrego hizo un llamado a la comunidad en general a unirse en el repudio a lo que consideran una medida injusta, dejando de lado el odio y los enfrentamientos partidarios. En ese marco, apelaron a la solidaridad y la empatía como valores fundamentales para atravesar la situación, convocaron a los gremios y a los organismos de derechos humanos a intervenir en defensa de los trabajadores y exhortaron a las autoridades municipales a reconsiderar la decisión, priorizando el bienestar de toda la comunidad concordiense.