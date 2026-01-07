7PAGINAS

Miércoles 7 de enero de 2026
Caída de Contratos, nota de repudio de la agrupación Dorrego

La Agrupación Dorrego expresó su enérgico repudio ante la reciente decisión del Ejecutivo municipal de Concordia de avanzar con el despido masivo de trabajadores contratados, medida que generó un fuerte impacto social y un creciente malestar en distintos sectores de la comunidad.
A través de un comunicado enviado a 7Paginas, los integrantes de la agrupación manifestaron su profunda consternación por lo que calificaron como una determinación “arbitraria, discriminatoria y carente de sensibilidad”, que no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que también afecta de manera directa a las familias de los trabajadores despedidos y al entramado social de la ciudad.

Desde la Dorrego señalaron que los argumentos utilizados para justificar la caída de los contratos estarían “enmascarados bajo otras palabras”, pero responderían en realidad a motivaciones políticas. En ese sentido, repudiaron la falta de transparencia en el proceso y la ausencia de explicaciones claras por parte de las autoridades municipales.

En el mismo documento, la agrupación exigió la inmediata reincorporación de los trabajadores cesanteados y reclamó la realización de una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer los motivos y mecanismos utilizados para llevar adelante los despidos. Asimismo, remarcaron la necesidad de garantizar el respeto a los derechos laborales y de erradicar cualquier forma de discriminación por razones políticas.

Finalmente, la Agrupación Dorrego hizo un llamado a la comunidad en general a unirse en el repudio a lo que consideran una medida injusta, dejando de lado el odio y los enfrentamientos partidarios. En ese marco, apelaron a la solidaridad y la empatía como valores fundamentales para atravesar la situación, convocaron a los gremios y a los organismos de derechos humanos a intervenir en defensa de los trabajadores y exhortaron a las autoridades municipales a reconsiderar la decisión, priorizando el bienestar de toda la comunidad concordiense.