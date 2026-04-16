Caída del turismo y la madera en Federacion: «Todos los días se suman familias que no tienen para comer», dijo González

La situación socioeconómica en la ciudad termal ha alcanzado niveles críticos. En una entrevista brindada al programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, el titular del área de Salud y Acción Social del municipio, Oscar González, trazó una radiografía preocupante sobre el impacto de la recesión nacional en la comunidad local.

Según el funcionario, la parálisis que afecta a la industria de la madera y la fuerte caída de la actividad turística han empujado a decenas de familias a la vulnerabilidad extrema. “El panorama es bastante complicado y está cada vez peor”, sentenció.

Madera y Turismo: Los pilares que se derrumban

El secretario explicó que la crisis golpea por partida doble. Por un lado, el cierre de aserraderos ha dejado a numerosos trabajadores en la calle, lo que no solo significa la pérdida de ingresos, sino también de la cobertura de salud. Por otro lado, la ciudad atraviesa una temporada baja de turismo extremadamente dura.

«Nosotros vivimos en Federación y pasamos por las termas y no vemos a nadie. Esa es la realidad», graficó González.

La falta de visitantes afecta directamente a quienes vivían de la «changa» diaria como mozos o personal de servicio, quienes hoy se encuentran sin ningún tipo de respaldo económico.

El municipio, único sostén ante el recorte provincial

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la denuncia sobre la falta de asistencia desde instancias superiores. González señaló que la provincia ha dejado de enviar los módulos alimentarios que históricamente llegaban a la ciudad.

Sin ayuda externa: «Desde que yo estoy no hemos podido conseguir módulos de la provincia. En todos los lugares manejan la misma sintonía: no hay, está en proceso de recorte».

Aumento de raciones: El municipio ha tenido que incrementar drásticamente la cantidad de raciones en los comedores. Solo en el último tiempo, se sumaron unas 70 familias nuevas que dependen exclusivamente de la vianda municipal para subsistir.

Nuevas formas de pobreza: El funcionario relató que muchas personas ya no solo piden comida, sino insumos (harina, aceite) para elaborar tortas fritas o empanadas y así «hacer un peso» para intentar pagar la luz o el alquiler.

Salud: El refugio ante la pérdida de obras sociales

Ante la ola de despidos en el sector maderero, los centros de salud municipales han visto incrementada su demanda, ya que los trabajadores pierden sus obras sociales. No obstante, González destacó que en esta área la situación está contenida: “En los centros de salud estamos muy bien organizados, con profesionales y enfermeros empleados municipales que trabajan todos los días”.

Un futuro incierto

El secretario de Acción Social no ocultó su preocupación por lo que resta del semestre. Con una recaudación municipal a la baja y la coparticipación resentida, el esfuerzo por comprar mercadería y medicamentos es cada vez mayor.

“Esperemos que se tomen decisiones en Nación y Provincia para que esto mejore, porque la situación es muy compleja”, concluyó, dejando en claro que el municipio está hoy en la primera línea de contención de una crisis que no parece haber tocado fondo.