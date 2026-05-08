Caja de Jubilaciones: La Provincia respondió al PJ y reveló que se recuperaron $74.000 millones de Nación

El Gobierno de Entre Ríos respondió de manera formal y anticipada al pedido de informes presentado por el bloque de senadores del Justicialismo. En un extenso documento, el Ejecutivo brindó precisiones sobre el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el estado de las auditorías y la ofensiva judicial para recuperar recursos que el Estado Nacional adeuda a los entrerrianos.

La respuesta, elaborada incluso antes de que el requerimiento tomara estado parlamentario, marca un fuerte contraste con gestiones anteriores. Según el informe, durante los años 2024 y 2025, la Provincia logró percibir aproximadamente 74.000 millones de pesos en concepto de financiamiento previsional tras convenios celebrados con la ANSES.

«Un obstáculo de años»: La falta de auditorías

Uno de los puntos más críticos de la respuesta oficial apunta a la herencia recibida. El Gobierno sostuvo que “hasta el año 2024 no existía una sola auditoría realizada”, lo cual funcionaba como un impedimento legal para reclamar fondos a Nación.

En la actualidad, el escenario es distinto: los ejercicios del periodo 2017–2020 ya fueron auditados y el año 2021 se encuentra en pleno proceso de revisión técnica. “Durante años la provincia no contó con la información ni la decisión política necesaria para defender sus recursos”, afirma el informe.

Demanda histórica ante la Corte Suprema

El Ejecutivo confirmó que se mantiene firme la demanda iniciada en abril de 2024 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un reclamo por una cifra estimada en 154.606 millones de pesos.

“Es la primera vez en la historia que nuestra Provincia judicializa este reclamo”, destaca la respuesta oficial, subrayando que anteriormente los montos permanecían congelados y sin gestiones de cobro activas.

Sin condicionamientos de Nación

Ante las dudas planteadas por el bloque opositor sobre posibles presiones externas para modificar el sistema, el Gobierno fue tajante: los acuerdos de financiamiento con el Estado Nacional “no implican condicionamientos ni compromisos obligatorios de reforma previsional”.

En este sentido, ratificaron que Entre Ríos no resigna derechos en las negociaciones técnicas y que la estrategia actual se basa en un rol activo de defensa del sistema.

“A diferencia de lo ocurrido durante años, hoy nuestra Provincia audita, reclama, litiga y recupera fondos”, concluye el informe remitido a la Cámara Alta, cerrando un capítulo de «desconexión institucional» con los organismos nacionales.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas