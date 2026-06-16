Caja de Jubilaciones: Una masiva movilización acompañó la presentación de UPCN ante los senadores

Una multitud de trabajadores acompañó este martes la presentación de UPCN ante las comisiones del Senado que analizan el proyecto de reforma previsional. La movilización llegó hasta el lateral de Casa de Gobierno, donde José Allende respaldó la exposición que dirigentes del Sindicato realizaban en el Salón de los Escudos, defendiendo los derechos de trabajadores y jubilados.

“No hay forma de representar y defender los derechos de los trabajadores si no estamos en una mesa de discusión”, afirmó Allende, quien destacó la importancia de que UPCN participe activamente del debate legislativo para plantear modificaciones al proyecto oficial.

“Hoy en esa mesa UPCN no sólo está representando a los trabajadores de su sector, sino también a los docentes que quedaron huérfanos”, afirmó y precisó que entre los principales reclamos, el Sindicato solicitó que el cálculo de los haberes jubilatorios contemple tanto las paritarias estatales como las docentes. “Y que los que son realmente los causantes del déficit, que son sectores ajenos a la administración pública, tengan el aumento a partir de una ecuación de esas dos paritarias. Así se defienden los trabajadores”, subrayó.

El dirigente también cuestionó que, en función del estado de emergencia previsional, el proyecto oficial proponga aumentar hasta un 8% más el aporte personal jubilatorio. “Un 8% más el 19% que ya se aplica es un 27%, es más de un cuarto del sueldo. Eso es una confiscación. No es algo que afecte a nuestro sector, pero somos los únicos sentados ahí, así que también lo estamos planteando. Tiene que haber un equilibrio”, reclamó.

Además, UPCN pidió que, en caso de que se sancione la ley, se cree una mesa permanente de negociación y seguimiento, para garantizar la participación de los trabajadores en la implementación de la norma y el monitoreo de las cuentas de la Caja.

Allende también propuso que los déficits de las cajas municipales sean afrontados por los municipios, que se prevean recursos específicos para sectores ajenos a la administración pública y que los retirados de la Policía cuenten con una caja diferenciada.

Durante su discurso, el dirigente dedicó un emotivo homenaje a la referente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, a quien definió como un ejemplo de lucha, memoria y búsqueda de justicia.

También defendió el rol histórico de UPCN en las principales conquistas laborales de la provincia y respondió a quienes cuestionan la estrategia de diálogo del Sindicato. “La verdadera discusión está ahí adentro y está respaldada por cada uno de ustedes acá afuera”, expresó ante los trabajadores que fueron parte de la marcha.

En ese sentido, reivindicó la participación permanente del gremio en cada ámbito de negociación y aseguró que las conquistas de trabajadores de hogares, comedores escolares, salud y distintos sectores de la administración pública fueron producto de décadas de organización y lucha sindical.

“Algunos levantan la voz y nos quieren tildar de oficialistas. Yo les preguntaría a esos que entregan a los trabajadores yéndose de las mesas de discusión, ¿en dónde van a defenderlos? ¿en la casa de ellos, en la plaza donde son 5 o 6? La defensa la hacemos nosotros discutiendo adentro y respaldando acá afuera con la gente”, remarcó Allende.

“Vienen épocas difíciles y este no es un gobierno peronista”, advirtió sobre el final de su discurso. Luego apuntó: “Este gobierno no ha echado a nadie porque tiene enfrente a UPCN que defendió a cada uno de los trabajadores; tampoco ha hecho ajuste, como se ha hecho en otras provincias, porque está UPCN permanentemente en la discusión. Si a eso se le llama oficialista, moriré oficialista, pero nunca entregando a los trabajadores”.

Prensa UPCN