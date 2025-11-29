7PAGINAS

Viernes 28 de noviembre de 2025
Calabacilla: detuvieron a un joven que exhibía armas de fuego en redes sociales

Un operativo policial desarrollado este viernes por la tarde en Calabacilla culminó con la detención de un joven de 23 años y el secuestro de un arma de fuego calibre .32 con la numeración suprimida, luego de que agentes detectaran publicaciones en redes sociales donde el sospechoso posaba armado.
El procedimiento, según se informo a 7Paginas, fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que durante tareas de ciberpatrullaje en Instagram advirtió una fotografía subida desde una cuenta pública en la que el individuo mostraba un arma. La imagen motivó el inicio inmediato de diligencias investigativas.

Con el avance de la pesquisa, la Justicia libró órdenes de allanamiento para distintas viviendas de la localidad. En los domicilios registrados se obtuvo un resultado satisfactorio: se incautó el arma utilizada para las publicaciones —sin municiones— y se concretó la aprehensión del joven señalado.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía en turno, mientras que el arma secuestrada fue remitida para peritajes. Las autoridades recordaron que la exhibición de armas en redes sociales, además de constituir una infracción penal en caso de tenencia ilegal, representa un riesgo y será perseguida de manera activa mediante monitoreo digital.