Calorcito y luego lluvias a la vista para el fin de semana en Concordia y la zona

Después de varias jornadas con mañanas frescas, el calorcito comenzó a hacerse sentir en Concordia y la región de Salto Grande, con temperaturas que irán en ascenso durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves la temperatura mínima fue de 11 grados y la máxima alcanzará los 25 grados, con cielo parcialmente nublado, una humedad cercana al 80% y vientos del noreste a unos 10 km/h.

Para este viernes, en tanto, se espera un nuevo aumento de las temperaturas, con una mínima de 13 grados y una máxima de 27 grados, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Fin de semana con lluvias

El cambio de las condiciones meteorológicas llegaría durante el sábado. Para esa jornada se prevé una mínima de 13 grados y una máxima de 26, con cielo algo nublado durante la mañana.

Sin embargo, hacia la tarde aumentaría la inestabilidad y el SMN anticipa un 70% de probabilidad de tormentas aisladas.

Para el domingo, las temperaturas se mantendrían agradables, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25, pero nuevamente con posibilidades de tormentas aisladas.

Según el pronóstico, la inestabilidad podría prolongarse durante el lunes, por lo que el inicio de la próxima semana también estaría marcado por condiciones de tiempo inestable en Concordia y la zona de Salto Grande.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas