“Calucho” Cresto pide una renovación total en el PJ: “Los que están hoy manejando el partido tienen que dar un paso al costado”

En declaraciones al programa Debate Abierto, Cresto responsabilizó la derrota a la falta de conducción política, a la pérdida de representatividad de las bases y a la persistencia de una matriz corrupta que, según él, sigue afectando al peronismo entrerriano. “Hoy el PJ es un partido acéfalo. Los que lo están manejando deberían dar un paso al costado, por vergüenza y por fracaso”, sostuvo.

“Una matriz corrupta que nadie ha roto”

El dirigente fue particularmente crítico al repasar los últimos años de gobierno provincial: “La gestión de Bordet fue un desastre”, dijo, y añadió que en Entre Ríos “existe una matriz corrupta que ningún gobernante ha podido romper”.

Mencionó casos como los contratos truchos, lo ocurrido en ENERSA y lo más reciente en Vialidad Provincial, remarcando que “cuando la cabeza del partido o del gobierno está corrupta, se corrompe todo para abajo”.

Cresto fue tajante al señalar que el combate a la corrupción debe ser real: “Hace falta una buena cárcel para meter presos a todos los corruptos, sean funcionarios o políticos”, enfatizó.

Llamado a la renovación partidaria

Mirando hacia el futuro, Cresto planteó que el peronismo debe reorganizarse y dar lugar a una nueva generación de dirigentes, jóvenes preparados y comprometidos con la doctrina justicialista.

Reclamó que la renovación comience con elecciones internas libres, que podrían requerir una comisión normalizadora o intervención del PJ, y pidió la eliminación de la ley Castrillón, a la que consideró un obstáculo para la participación democrática.

“Hay dirigentes jóvenes en toda la provincia que no están contaminados con toda esta runfla que nos gobernó”, subrayó el ex legislador.

Visión nacional y crítica a Milei

En el plano nacional, Cresto opinó que el triunfo de La Libertad Avanza se explica por el voto de una clase media “que aún cree en las promesas de Milei”.

No obstante, advirtió: “Si en dos años Milei no logra poner el país en marcha, no genera trabajo ni impulsa la industria nacional, tiene que irse”.

Sobre la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, el dirigente —de larga trayectoria como empresario— sostuvo que el problema de fondo no está en las leyes, sino en la falta de producción. “Un buen patrón cuida a su trabajador porque le produce. En 50 años, con más de 100 empleados, solo tuve un juicio laboral, y fue armado”, recordó.

Para Cresto, el país necesita “un gran acuerdo entre empresarios, trabajadores y sindicatos” para salir adelante, porque “la falta de empleo y los salarios bajos generan desesperación”.

“El futuro volverá a ser del peronismo y el radicalismo”

Finalmente, el ex intendente pronosticó que partidos como el PRO y La Libertad Avanza no tendrán continuidad en el tiempo.

“La historia argentina demuestra que los dos grandes partidos son el peronismo y el radicalismo. Los demás aparecen y desaparecen”, concluyó Cresto.